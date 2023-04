Aston Martin presenta un nuovo magazine lifestyle

Aston Martin svela "V53", Il primo numero della sua nuova rivista di lifestyle di lusso.

Rilanciata oggi con un nuovo editore, FMS Global Media, e un team editoriale guidato dal Consulting Editor Dylan Jones, la nuova rivista si inserisce nell’ambito della strategia di Aston Martin volta a sviluppare una customer experience e una comunicazione lifestyle di extralusso.

Dylan Jones rappresenta il profilo perfetto per guidare la rivista nel suo nuovo corso. Già redattore e collaboratore di diverse riviste iconiche della cultura popolare britannica, tra cui i-D, The Face e Arena, dal 1999 al 2021 Jones è stato direttore di GQ, portando la rivista a vincere numerosi premi.

Realizzata su carta stampata di alta qualità, la rivista, più grande e più ampia, presenta il mondo Aston Martin combinando creatività, grandi storie e immagini straordinarie, a partire dal numero V53, che avrà come protagonista di copertina il pilota del Team Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™, Fernando Alonso.

In un'intervista esclusiva con Dylan Jones, sulla scia del suo straordinario inizio della nuova stagione di F1®, lo spagnolo spiega cosa serve per essere un campione in uno degli sport più combattuti al mondo e racconta l'implacabile passione per la competizione che lo ha spinto a entrare in Aston Martin.

Il principale pezzo dedicato alle guide sarà incentrato sull’incomparabile Aston Martin Valkyrie, che si è scatenata sul Circuito Internazionale del Bahrain nelle mani del giornalista Jeremy Tailor, mentre l’Aston Martin DBX707 ha sfidato il celebre Passo Furka in Svizzera.

La rivista racconta inoltre in esclusiva l'incredibile viaggio di quattro settimane compiuto dall'imprenditore JP Thor, che ha pilotato il suo elicottero Airbus ACH130 Aston Martin Edition dal Regno Unito fino in Australia.

Alla luce della volontà di celebrare le stelle della creatività, la rivista presenta l'ultima incredibile mostra fotografica di Gavin Bond, esposta a Londra, mentre la sezione lifestyle racconta della sempre maggiore popolarità della giada e delle collezioni di libri vintage.

"La rivista Aston Martin è per noi un canale importante per avere un contatto diretto con i nostri clienti in tutto il mondo e raccontare tutte le nostre iniziative. Oltre a concentrarsi sugli ultimi prodotti Aston Martin, questa nuova direzione creativa sottolinea gli aspetti unici del nostro marchio, affiancandoli a storie di cultura e di lifestyle accuratamente selezionate e che sappiamo verranno apprezzate dalla community Aston Martin", ha dichiarato Renato Bisignani, Global Head of Marketing and Communications di Aston Martin.

La rivista Aston Martin verrà pubblicata tre volte all'anno in inglese e in cinese mandarino. La prima edizione del nuovo corso, "V53", è disponibile da oggi, mentre le uscite successive sono in programma per luglio e novembre.

È possibile abbonarsi alla rivista al seguente link: http://theastonmartinmagazine.com.

Ogni numero della rivista sarà disponibile anche in formato digitale e a maggio seguirà una nuova app con ulteriori contenuti digitali e fotografici. La rivista è disponibile presso i concessionari Aston Martin e in locali di lusso selezionati in tutto il mondo.