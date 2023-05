Aston Martin protagonista al Concorso Ippico Piazza di Siena

-Aston Martin, casa automobilistica britannica leader nel segmento sportivo di lusso, ha siglato una partnership con FISE, la Federazione Italiana Sport Equestri,

diventando “Official High-Performance Partner” del Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Roma. La 90ª edizione del prestigioso appuntamento si terrà dal 25 al 28 maggio 2023 presso l’ovale di Piazza di Siena, all’interno del Parco di Villa Borghese a Roma.

La partnership si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per i 110 anni dalla nascita del marchio e prevede, oltre all’esposizione del brand sul podio e sul percorso di gara, la presenza di tre vetture della gamma Aston Martin. Saranno esposte due DBX 707, il SUV ultra-lusso più potente al mondo, e in esclusiva per i clienti italiani l’attesissima sportscar DB di nuova generazione, che sostituirà l’attuale DB11 e sarà svelata insieme al nuovo nome il 24 maggio a Cannes. Da quest’anno, chi vincerà la gara di salto ostacoli del venerdì si aggiudicherà la nuova Aston Martin Cup, inedito trofeo sponsorizzato dalla prestigiosa casa automobilistica inglese.

La competizione di Piazza di Siena rappresenta una piattaforma ideale per rilanciare la presenza di Aston Martin in Italia e a Roma, territori che il brand vuole tornare a presidiare allargando la propria clientela italiana e internazionale in un mercato da sempre appassionato di supercar di lusso ad alte prestazioni.