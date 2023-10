Aston Martin torna a Le Mans nel 2025 con la Hypercar Valkyrie

L'Aston Martin Valkyrie prima hypercar affronterà la sfida per cui è stata concepita portando Aston Martin a competere per la vittoria della 24 Ore di Le Mans a partire dal 2025.

Grazie al prezioso supporto e all'appoggio di Heart of Racing [HoR], partner di Aston Martin per le gare di endurance, almeno una Valkyrie da corsa sarà iscritta da Aston Martin nella classe Hypercar sia del FIA World Endurance Championship [WEC] sia del IMSA WeatherTech SportsCar Championships [IMSA] a partire dal 2025. Ciò significa che il prototipo Valkyrie parteciperà a tre dei più prestigiosi eventi sportivi motoristici: Le Mans, la Rolex 24 a Daytona e la 12 Ore di Sebring.

Le prestazioni sono la forza trainante di tutto ciò che Aston Martin crea e, proprio come le sue ultime ‘sorelle’ DB12 e DBX707 – il SUV di lusso più veloce al mondo, sono leader nella categoria per prestazioni e dinamica di guida, così Aston Martin Valkyrie è l'hypercar per eccellenza, soggetta ai soli regolamenti sportivi e capace di prestazioni enfatiche e mozzafiato.

Lawrence Stroll, Presidente Esecutivo di Aston Martin Lagonda, ha dichiarato: "Le prestazioni sono la linfa vitale di tutto ciò che facciamo in Aston Martin, e gli sport motoristici sono la massima espressione di questa ricerca dell'eccellenza".

"Siamo presenti a Le Mans fin dagli inizi, e grazie ad un impareggiabile impegno siamo riusciti a vincere Le Mans nel 1959 e la nostra classe ben 19 volte negli ultimi 95 anni. Ora torniamo sulla scena di quei primi trionfi con l'obiettivo di scrivere una nuova storia, con un prototipo da corsa ispirato all'auto di serie più veloce che Aston Martin abbia mai costruito.