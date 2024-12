Aston Martin Valhalla: la supercar ibrida che rivoluziona il concetto di performance

Nata dalla fusione tra l’avanguardia tecnologica della Formula 1® e l’inconfondibile estetica Aston Martin, la Valhalla rappresenta una pietra miliare nella storia delle supercar.

Questo modello, primo della casa britannica a motore centrale di serie e dotato di una propulsione ibrida plug-in, ridefinisce il concetto di performance e innovazione, mantenendo il focus sull’esperienza del guidatore.

Una supercar da record: motore V8 e propulsione ibrida

Cuore pulsante della Valhalla è il motore V8 biturbo da 4,0 litri, capace di erogare 828 CV, il più potente mai montato su una Aston Martin. Questo propulsore è affiancato da tre motori elettrici che generano ulteriori 251 CV, portando la potenza complessiva a 1.079 CV e una coppia di 1.100 Nm. Grazie a questa configurazione, la Valhalla scatta da 0 a 100 km/h in appena 2,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 350 km/h.

La trasmissione è affidata a un innovativo cambio a doppia frizione (DCT) a 8 marce, dotato di un motore elettrico integrato e di un differenziale elettronico posteriore (E-diff), che garantisce tempi di cambiata fulminei e una distribuzione ottimale della coppia.

Tecnologia ispirata alla Formula 1®

La stretta collaborazione con Aston Martin Performance Technologies, divisione a supporto del team Aston Martin Aramco di Formula 1®, ha consentito di integrare soluzioni all’avanguardia nel campo della dinamica del veicolo, dell’aerodinamica attiva e dei materiali avanzati. La Valhalla sfrutta una sofisticata tecnologia Integrated Vehicle Dynamics Control (IVC), che monitora in tempo reale sospensioni, frenata, sterzo e propulsione per offrire un equilibrio perfetto tra stabilità e agilita.

Aerodinamica attiva e deportanza da record

Il design della Valhalla è un trionfo di estetica funzionale. L’aerodinamica attiva genera oltre 600 kg di deportanza a 240 km/h, grazie a soluzioni come l’ala posteriore a T e lo splitter anteriore con superfici mobili. Questo sistema permette di ottimizzare l’equilibrio aerodinamico in base alla velocità e alla modalità di guida selezionata, garantendo stabilità in curva e straordinarie prestazioni in frenata.

Modalità di guida per ogni esigenza

La Valhalla offre quattro modalità di guida: EV, Sport, Sport+ e Race. In modalità EV, la trazione è affidata ai soli motori elettrici dell’asse anteriore, con un’autonomia di 14 km e una velocità massima di 140 km/h. Le modalità Sport e Sport+ combinano l’ebbrezza del motore V8 con la spinta elettrica per un’esperienza dinamica, mentre la modalità Race esalta le prestazioni su pista, attivando l’aerodinamica attiva per la massima deportanza.

Design: un omaggio alla perfezione

Le linee della Valhalla esprimono la filosofia “la forma segue la funzione”, con superfici impeccabili e un uso sapiente della fibra di carbonio. Le spettacolari porte diedrali e lo snorkel ispirato alla Formula 1® aggiungono un tocco scenografico, mentre il sistema di scarico quad enfatizza il carattere sonoro della supercar.

Interni: lusso e sportività in perfetta armonia

L’abitacolo della Valhalla, minimalista e avvolgente, è progettato per esaltare il coinvolgimento del conducente. Sedili in fibra di carbonio, un volante ispirato alla Formula 1® e un display digitale HMI con modalità Race sono solo alcune delle caratteristiche che rendono unica l’esperienza di guida.

Con la Valhalla, Aston Martin non solo ridefinisce il concetto di supercar, ma traccia una nuova strada per il futuro delle prestazioni extralusso. Limitata a soli 999 esemplari, la Valhalla rappresenta un’opportunità unica per entrare nella storia del marchio britannico. Le prime consegne sono previste per il secondo semestre del 2025, ma il viaggio verso la perfezione è già iniziato.