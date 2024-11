Aston Martin Vantage AMV24 Edition: il tributo esclusivo alla vittoria storica alla 24 Ore di Spa 2024

Aston Martin lancia la Vantage AMV24 Edition, un’edizione limitata che celebra la storica vittoria del team Vantage GT3 Comtoyou Racing alla 24 Ore di Spa di giugno 2024.

Solo 24 esemplari verranno realizzati, destinati a clienti selezionati dell'Europa continentale, rendendo la Vantage AMV24 Edition una delle auto più esclusive della gamma Aston Martin.

Design ed estetica da pista

La nuova Vantage AMV24 Edition, con la sua finitura Podium Green, rappresenta l'apice della personalizzazione Aston Martin. I dettagli in AMR Lime su bocchette d'aria, coprispecchietti e carrozzeria enfatizzano l’aspetto sportivo e omaggiano il carattere racing dell’auto da 665 CV/800 Nm. I cerchi a Y da 21” in nero satinato e le finiture nero lucido completano il look audace e raffinato.

Internamente, l’abitacolo offre dettagli unici come il logo Vantage AMV24 e le cuciture a contrasto in AMR Lime. Ogni elemento richiama il legame con la Vantage GT3 da competizione, offrendo un’esperienza che fonde eleganza e DNA sportivo.

Prestazioni e tecnologia all’avanguardia

La Vantage AMV24 Edition non è solo estetica. Con un motore V8 biturbo da 4,0 litri, la vettura scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 325 km/h. La perfetta distribuzione del peso 50:50 e tecnologie avanzate come l’Active Vehicle Dynamics e gli ammortizzatori Bilstein DTX garantiscono una dinamica di guida senza precedenti. I pneumatici Michelin Pilot S5 da 21” specifici per AML completano l’assetto, rendendo la Vantage AMV24 un’auto sportiva di livello superiore.

Un’esperienza unica per i proprietari

I proprietari della Vantage AMV24 Edition vivranno un’esperienza esclusiva: oltre a possedere un’auto unica, saranno ospiti di Aston Martin alla 24 Ore di Spa del 2025. Qui avranno l’opportunità di testare la vettura sul leggendario circuito, vivendo un'esperienza senza pari in compagnia di migliaia di appassionati.

Un tributo alla vittoria storica di Aston Martin

Secondo Andreas Bareis, Aston Martin Europe Regional President, la Vantage AMV24 Edition rappresenta un tributo alla storica vittoria della Vantage GT3 a Spa, la prima assoluta per Aston Martin dal 1948. “Possedere la Vantage AMV24 Edition significa possedere un pezzo di storia unico,” ha dichiarato Bareis, sottolineando l’eccezionalità di questa edizione limitata.

La nuova Aston Martin Vantage AMV24 Edition è destinata a segnare un capitolo speciale nel panorama delle auto sportive di lusso, con un’esclusività senza compromessi. Le consegne ai clienti europei inizieranno nel primo trimestre del 2025, promettendo a pochi fortunati una vettura indimenticabile che celebra il glorioso ritorno di Aston Martin nel motorsport.