Aston Martin Vantage GT4 2024: innovazione e prestazioni al top nel mondo GT

Nel panorama sempre più competitivo delle corse GT, Aston Martin eleva l'asticella con l'introduzione della nuova Vantage GT4, un capolavoro di ingegneria e design pensato per i piloti che cercano la vittoria.

Dopo l'annuncio della nuova Vantage stradale e della Vantage GT3, Aston Martin svela il suo ultimo gioiello, destinato a rivoluzionare le categorie junior delle gare GT nella stagione 2024.

Tecnologia e Design al Servizio della Performance

La Vantage GT4 2024 è il risultato di un minuzioso processo di sviluppo condotto da Aston Martin Racing, che ha trasferito i miglioramenti prestazionali dell'ultima Vantage stradale in questa nuova auto da corsa. Con una condivisione strutturale e meccanica del 80% con il modello stradale, la GT4 combina un telaio in alluminio incollato con una gabbia di sicurezza ad alta resistenza, soddisfacendo i più rigorosi requisiti di sicurezza del motorsport.

Il cuore pulsante della Vantage GT4 è il suo motore V8 biturbo da 4,0 litri, ottimizzato per le corse con un sistema di controllo elettronico Bosch Motorsport personalizzato, garantendo prestazioni eccezionali e un controllo del turbo preciso. La trasmissione, basata su quella della Vantage stradale, è stata adattata con software ZF/AMR Motorsport per un cambio più efficace e un controllo di trazione specifico per il motorsport.

Un Passo Avanti nell'Aerodinamica e nel Raffreddamento

L'attenzione ai dettagli aerodinamici e al raffreddamento è evidente nel design della nuova Vantage GT4. Utilizzando la fluidodinamica computazionale, Aston Martin ha ottimizzato il pacchetto aerodinamico con uno splitter anteriore più grande e una nuova ala posteriore, aumentando la deportanza e riducendo la resistenza. Il sistema di raffreddamento beneficia di un'apertura del radiatore più ampia, migliorando il flusso d'aria al motore e ai freni senza compromettere l'efficienza aerodinamica.

Design e Materiali Innovativi

Visivamente, la Vantage GT4 mantiene lo splendido design della nuova Vantage stradale, con modifiche limitate imposte dalle normative. Il cofano, dotato di uscite d'aria, è realizzato in un composito di fibre naturali di lino, evidenziando l'impegno di Aston Martin verso la sostenibilità. I cerchi in alluminio forgiato su misura e i nuovi ammortizzatori KW regolabili a due vie migliorano ulteriormente la dinamica di guida, offrendo precisione e controllo senza precedenti.

Un Debutto Vincente e un Futuro Promettente

La nuova Vantage GT4 ha già dimostrato le sue capacità debuttando nelle gare IMSA Michelin Pilot Challenge alla Rolex 24 Ore di Daytona, con la produzione ora in pieno svolgimento per soddisfare la domanda dei team clienti. Con oltre 40 unità ordinate per la stagione 2024, la Vantage GT4 è pronta a continuare la tradizione di successo di Aston Martin nel motorsport, offrendo ai piloti professionali e agli appassionati un pacchetto competitivo e affidabile per sfidare la vittoria.

La nuova Aston Martin Vantage GT4 rappresenta l'apice dell'innovazione nel motorsport, con prestazioni, design e tecnologia all'avanguardia che la rendono la scelta ideale per chi punta al podio nelle competizioni GT.