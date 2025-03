Atelier Alpine A290 Lounge apre a Milano: il nuovo spazio esclusivo tra sportività e lifestyle

Milano si conferma capitale dello stile e della sportività con l’inaugurazione dell’Atelier Alpine A290 Lounge, un luogo esclusivo che ridefinisce il concetto di showroom automobilistico.

Situato nella zona di Gae Aulenti, realizzato in collaborazione con Renord, questo spazio fonde il design d’alta gamma, la tecnologia elettrica e l’heritage sportivo del brand, offrendo agli appassionati un’esperienza immersiva nel mondo Alpine.

Il nuovo store ufficiale accoglie la city car sportiva A290, primo modello del Dream Garage 100% elettrico, esaltandone le forme dinamiche e le finiture esclusive. L’Atelier non è solo un punto vendita, ma una destinazione pensata per chi ama l’adrenalina e il lusso contemporaneo. Qui i clienti possono configurare la propria Alpine scegliendo tra tinte carrozzeria, cerchi, pinze freni e rivestimenti interni, grazie all’offerta di personalizzazione Atelier Alpine.

All’interno della Lounge, un’area esclusiva è dedicata agli eventi e alle esperienze di brand, trasformandola in un punto di riferimento per la movida milanese. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di ospiti d’eccezione come Gerry Scotti, Diletta Leotta, Eva Riccobono, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, con un intrattenimento d’alto livello curato dalla DJ Lolla Fedolfi e dalla violinista Luvienne. Durante la Design Week, l’Atelier sarà protagonista di eventi unici, confermandosi una delle location più esclusive della città.

La collaborazione con Poltrona Frau® ha portato alla realizzazione di un ambiente raffinato e sofisticato, sottolineando l’attenzione ai dettagli che caratterizza il brand. Questa sinergia si estende anche alla Alpine A110 R Ultime, con un programma di ultra-personalizzazione che offre 10 tonalità di pelle, 28 tinte differenti e 14 tonalità di Alcantara® per un abitacolo su misura.

L’apertura dell’Atelier Alpine A290 Lounge rientra in una strategia di espansione globale, con Alpine che mira a superare i 200 store entro la fine del 2025. Dopo Milano, nuove aperture sono previste a Parigi e Londra, consolidando la crescita internazionale del marchio.

A290, vincitrice del premio Car of The Year 2025, è la perfetta ambasciatrice del nuovo corso Alpine. Con una potenza fino a 220 CV, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi e un peso contenuto di 1.479 kg, offre un mix ideale tra prestazioni e versatilità urbana. Prodotta a Douai, presso il centro ElectriCity, e dotata di un motore sviluppato nella Megafactory di Cléon, rappresenta il perfetto equilibrio tra tecnologia e passione per la guida.

Con questa nuova apertura, Alpine In collaborazione con Renord, Alpine non solo rafforza la sua presenza nel mercato premium, ma ridefinisce il concetto di showroom, trasformandolo in un luogo di esperienza, innovazione e condivisione.