Audi A3 allstreet: la nuova crossover urbana rivoluziona il segmento C

Il mercato delle berline del segmento C assiste a una svolta con l'introduzione della nuova Audi A3,

un modello che, forte di oltre 375mila clienti in Italia e della leadership nel suo segmento anche nel 2023, si rinnova profondamente per mantenere la propria posizione dominante.

Design innovativo e dinamico

La nuova Audi A3 sfoggia un'estetica ancora più muscolare. Il caratteristico single frame esagonale, privo di cornice, si presenta più ampio rispetto al modello precedente, affiancato da prese d’aria generose e da un paraurti incisivo che accentuano il dinamismo della vettura. Elementi distintivi come lo spoiler anteriore, i gruppi ottici posteriori integrati, il nuovo paraurti e l’estrattore ridisegnato, ispirato ai modelli RS nella variante S line, arricchiscono il profilo. Le inedite colorazioni verde District e rosso Progressivo aggiungono ulteriore personalità.

A3 allstreet: sospensioni e posizione di guida uniche

L'Audi A3 allstreet emerge nel panorama delle compatte premium per il suo assetto rialzato di 30 mm rispetto alla Sportback e alla Sedan, garantendo una posizione di guida dominante e sospensioni con taratura specifica. Distintiva per il single frame ottagonale nero opaco e griglia a nido d’ape, questa versione si avvicina esteticamente ai modelli della gamma Audi Q, proponendo un look unico ed esclusivo.

Motorizzazioni avanzate e tecnologie Mild-Hybrid

Al lancio, la gamma prevede due motorizzazioni turbo a 4 cilindri: il 2.0 TDI da 150 CV e il 1.5 TFSI da 150 CV, quest'ultimo con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt per un'efficienza energetica migliorata. La rete di bordo a 48 Volt e l’alternatore-starter integrato consentono un recupero energetico efficace e un boost elettrico nelle fasi di partenza e ripresa.

Tecnologia e connettività di ultima generazione

L'abitacolo della nuova Audi A3 si caratterizza per l'introduzione di nuovi inserti decorativi in tessuto, un sistema di illuminazione interna avanzato e un'ampia offerta di personalizzazione. L'equipaggiamento tecnologico include il nuovo app store integrato in vettura, MMI touch da 10,1 pollici, Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici per la versione allstreet, e l'integrazione di Amazon Alexa.

Sicurezza e assistenza alla guida

La nuova Audi A3 eredita dalle ammiraglie della marca tecnologie di assistenza avanzate, come l'air bag anteriore centrale, il mantenimento della corsia e la frenata automatica d’emergenza. Novità assoluta per Audi A3 è la possibilità di selezionare fino a quattro firme luminose tramite l’MMI, migliorando l’esperienza di guida notturna.

Prezzi e allestimenti

La nuova gamma Audi A3 sarà disponibile nelle concessionarie italiane a partire da maggio, con prezzi che vanno dai 37.000 euro per la Sportback ai 39.500 euro per l'allstreet. Gli allestimenti disponibili al lancio includono Business, Business Advanced ed S line edition, arricchiti successivamente dall'allestimento entry level, garantendo una vasta scelta per soddisfare le esigenze di ogni cliente.

Con questi aggiornamenti, Audi riafferma la propria leadership nel segmento C, proponendo un veicolo che combina design, prestazioni, tecnologia e sostenibilità, pronto a soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti.