Audi: la piattaforma PPE rivoluziona la mobilità elettrica premium

La piattaforma Audi Premium Platform Electric (PPE), realizzata in collaborazione con Porsche, rappresenta una pietra miliare nel settore della mobilità elettrica premium.

Questo nuovo sistema, che debutterà con l'Audi Q6 e-tron, mira a ridefinire gli standard di performance, efficienza e sostenibilità nei veicoli elettrici.

Il cuore della piattaforma PPE è costituito da motori elettrici innovativi, notevolmente più compatti e leggeri del 20% rispetto alle precedenti generazioni. Questi nuovi motori migliorano l'efficienza e offrono un incremento di 40 chilometri di autonomia. L'adozione di semiconduttori al carburo di silicio e il raffreddamento ad acqua nelle elettroniche di potenza elevano l'efficienza del 60%, garantendo prestazioni superiori soprattutto sotto carico parziale.

Uno dei vantaggi più significativi è la gestione termica avanzata, che permette alla Audi Q6 e-tron di raggiungere un'autonomia di fino a 625 chilometri e di ricaricare 255 km in soli 10 minuti. La strategia termica predittiva ottimizza le condizioni della batteria in base al percorso e allo stile di guida, preparando il veicolo per la ricarica ad alta potenza fino a 270 kW.

La piattaforma PPE si distingue anche per la sua architettura elettronica avanzata E3 1.2, che integra funzionalità come aggiornamenti software Over-the-Air e il sistema operativo Android Automotive OS. Questo sistema consente un'interazione intuitiva con le applicazioni di terze parti e una personalizzazione elevata, soddisfacendo le diverse esigenze dei clienti Audi.

Con un focus marcato sulla sostenibilità, la PPE riduce l'utilizzo di materiali critici come il cobalto e favorisce una produzione più ecologica attraverso una maggiore automazione e organizzazione efficiente delle linee di montaggio. Questa piattaforma non solo segna un avanzamento tecnologico significativo per Audi, ma stabilisce anche nuovi benchmark per l'intero settore dei veicoli elettrici di lusso.