Aumento dei carburanti, le auto a metano si confermano le più convenienti

Nonostante i recenti aumenti, il metano resta il carburante più economico tra quelli oggi maggiormente diffusi.

Lo dimostra un’elaborazione dell’Ufficio Studi di Assogasmetano, che ha calcolato la percorrenza media possibile con 10 euro di carburante nel caso di metano, benzina e gasolio. Facendo riferimento ai prezzi medi dei carburanti rilevati il 17 novembre* e alla resa energetica del metano in rapporto agli altri carburanti**, dall’elaborazione emerge che un’auto media con una spesa di 10 euro può percorrere 90 km con l’alimentazione a metano, 56 km con l’alimentazione a benzina e 70 km con l’alimentazione a gasolio.A ulteriore conferma del risparmio possibile grazie all’uso del metano vi sono anche altri dati, relativi alla spesa per il carburante delle auto bifuel metano/benzina nel caso in cui si continui ad utilizzare il metano invece che passare alla benzina. Un’altra elaborazione dell’Ufficio Studi di Assogasmetano chiarisce infatti che, ai prezzi correnti dei carburanti, la spesa per percorrere 100 km per una Fiat Panda Natural Power è di 6 euro nel caso in cui si utilizzi solo metano, mentre è di 10,4 euro nel caso si utilizzi solo benzina.

La tendenza che conferma il risparmio possibile grazie all’uso di metano resta valida anche nel caso degli altri modelli di auto bifuel metano/benzina oggi in circolazione. “L’auto a metano – dichiara l’Ing. Flavio Merigo, presidente di Assogasmetano, a commento di questi dati – mantiene il vantaggio economico rispetto ad altri carburanti, nonostante i recenti aumenti dovuti a problemi di approvvigionamento in ambito internazionale (che comunque si prevede che si ridimensioneranno nel corso dei prossimi mesi). I dati sopra esposti dimostrano, pertanto, che il metano rimane il carburante più conveniente (specialmente rispetto alla benzina) sebbene, al momento, il risparmio sia momentaneamente ridotto”.

*prezzi considerati: benzina 1,789 euro/litro; gasolio 1,658 euro/litro; metano 1,66 euro/kg**1 kg di metano corrisponde a 1,5 litri di benzina e a 1,3 litri di gasolio