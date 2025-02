Auto elettrica: Motus-E e UNEM insieme per le colonnine di ricarica nei distributori

Motus-E e UNEM hanno firmato un protocollo d’intesa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del sottosegretario Massimo Bitonci,

per favorire la diffusione delle colonnine di ricarica per auto elettriche nei distributori di carburante. L’iniziativa mira a creare un’infrastruttura capillare in grado di accelerare la transizione energetica e ampliare l’offerta di soluzioni per la mobilità sostenibile in Italia.

L’accordo prevede l’istituzione di un Tavolo Tecnico formato da esperti di Motus-E e UNEM, che lavoreranno a stretto contatto con Istituzioni e aziende del settore per fornire supporto tecnico e favorire la realizzazione di colonnine di ricarica presso gli impianti stradali e autostradali. Questo impegno congiunto consentirà di sviluppare strategie e proposte normative per incentivare l’adozione della mobilità elettrica.

Motus-E e UNEM collaboreranno inoltre con le autorità competenti per delineare nuove misure di sostegno e definire un quadro normativo che semplifichi l’installazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica nei punti vendita di carburanti esistenti e di nuova realizzazione. L’obiettivo è garantire un’integrazione efficace tra le diverse fonti di energia disponibili per il trasporto leggero e pesante.

Il presidente di UNEM, Gianni Murano, ha sottolineato come il protocollo risponda all’esigenza di una mobilità sempre più decarbonizzata, puntando su una strategia di neutralità tecnologica. Murano ha evidenziato il ruolo strategico della rete di distribuzione carburanti per l’installazione di nuove colonnine, contribuendo alla riqualificazione degli impianti e all’ampliamento dell’offerta per i consumatori. Ha inoltre ribadito l’importanza della collaborazione tra i diversi attori del settore per raggiungere un obiettivo comune.

Il presidente di Motus-E, Fabio Pressi, ha definito l’iniziativa un esempio di approccio pragmatico alla transizione tecnologica della mobilità. Secondo Pressi, il successo della mobilità elettrica passa dalla capacità di superare le divisioni ideologiche, lavorando congiuntamente per sviluppare infrastrutture adeguate e rendere l’Italia competitiva nel contesto europeo e globale.

Il protocollo prevede anche l’elaborazione di documenti tecnici per facilitare l’attuazione delle misure concordate e l’organizzazione di eventi e convegni dedicati all’evoluzione del settore. Questa sinergia rappresenta un passo concreto per accelerare la diffusione delle colonnine di ricarica nei distributori e favorire una mobilità più sostenibile e accessibile su tutto il territorio italiano.