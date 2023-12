AUTOBEST premia la cinese BYD DOLPHIN come ''Best Buy Car of Europe 2024''

BYD DOLPHIN è stata eletta da AUTOBEST ''Best Buy Car of Europe 2024''.

I 31 giornalisti della giuria di AUTOBEST, provenienti da 31 Paesi europei, hanno votato per BYD DOLPHIN come forte vincitore. Con un totale di 20.057 punti, BYD DOLPHIN si è classificata al primo posto davanti ad altre 3 finaliste.

È la prima volta che la giuria di AUTOBEST vota per BYD come ''Best Buy Car of Europe 2024''. Secondo il presidente Dan Vardie, BYD DOLPHIN ha semplicemente offerto il meglio. "È stato uno dei concorsi AUTOBEST più equilibrati degli ultimi dieci anni, ma BYD Dolphin, un modello esclusivamente EV, ha vinto il titolo meritatamente", ha dichiarato Vardie.

I giurati hanno scelto la DOLPHIN non solo per il comfort, la qualità e la grande esperienza di guida, ma hanno anche apprezzato gli interni molto spaziosi all'interno delle dimensioni compatte della vettura. Anche il prezzo accessibile, combinato con l'alto livello di garanzia, il basso costo per chilometro, l'alto livello di dotazione di serie e le sue caratteristiche tecnologiche all'avanguardia hanno attirato l'attenzione della giuria.

La giuria di AUTOBEST è stata chiara e ha concluso che: "La BYD DOLPHIN è imbattibile quando si tratta di prezzo/qualità/gamma", si legge nel rapporto. Inoltre, i giurati hanno elogiato le dimensioni compatte della DOLPHIN, combinate con la ricchezza di spazio interno per i passeggeri e la grande esperienza di guida dinamica, oltre alla tecnologia ben bilanciata basata sulla e-Platform 3.0 di BYD.

BYD DOLPHIN, premiata dall'organizzazione per la sicurezza Euro NCAP con il massimo delle 5 stelle, è un'utilitaria compatta ma spaziosa che combina un'estetica moderna con un'intelligenza e un'efficienza eccezionali derivanti dalla tecnologia pionieristica dei veicoli elettrici e dalla connettività intelligente. Lunga 4.290 mm e larga 2.012 mm (con gli specchietti retrovisori aperti), la BYD DOLPHIN ha un passo di 2.700 mm, ottimizzato per lo spazio e il comfort grazie alla e-platform 3.0 e agli sbalzi anteriori e posteriori ridotti. DOLPHIN offre 5 posti a sedere e un buon bagagliaio da 345 litri, che può arrivare a 1310 litri quando i sedili sono ripiegati. Il veicolo offre una batteria BYD Blade da 60,4 kWh ad alta efficienza con un'autonomia di 427 km (WLTP combinato).

BYD DOLPHIN beneficia anche dell'innovativa batteria BYD Blade, sviluppata internamente, che sta rivoluzionando la sicurezza, la durata e le prestazioni nel settore dei veicoli elettrici. La batteria Blade, priva di cobalto, gestione e nichel, utilizza il litio-ferro-fosfato (LFP) che offre un livello di sicurezza molto più elevato rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio. Inoltre, la batteria Blade offre maggiore stabilità, sicurezza e durata, garantendo un'elevata densità di potenza con il vantaggio di un consumo energetico ultra ridotto.

Michael Shu, amministratore delegato di BYD Europe, è molto soddisfatto del titolo AUTOBEST BEST BUY Car of Europe': "Siamo molto orgogliosi di questo premio, riconosciuto da una giuria di professionisti. Sono assolutamente certo che questo premio attirerà l'interesse e l'attenzione degli acquirenti di auto nuove. Soprattutto perché BYD DOLPHIN offre qualcosa che raramente si vede nel segmento delle auto elettriche: un eccellente rapporto qualità/prezzo. BYD vuole offrire un equipaggiamento di serie di alto livello e, allo stesso tempo, desidera renderlo accessibile a un pubblico più ampio, al fine di promuovere la mobilità elettrica".

Il presidente di AUTOBEST Dan Vardie: "BYD DOLPHIN ha vinto il titolo. E questo è ampiamente meritato. Anche il fatto che il DOLPHIN sia prodotto da BYD, una delle aziende leader a livello mondiale nel settore dell'elettrificazione, è molto importante. La vittoria di BYD Dolphin è la prova evidente che oggi l'industria automobilistica sta diventando un business più globale, con meno confini rispetto a pochi anni fa. L'industria sta crescendo in tutti i territori con prodotti che mostrano un appeal in grado di soddisfare qualsiasi tipo di gusto e di abitudini di guida, comprese quelle più esigenti dei consumatori europei".

La BYD DOLPHIN è stata appena lanciata in Europa ed è in vendita con un prezzo di partenza inferiore a 30.000 euro, esclusi gli incentivi locali. Il premio ufficiale AUTOBEST "Best Buy Car of Europe 2024" sarà consegnato ufficialmente durante il 23° gala AUTOBEST che si terrà a Lussemburgo nel corso dell'anno.