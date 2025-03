Automobili Lamborghini e Babolat: arriva la nuova racchetta da padel BL002, disponibile da aprile

Dopo il grande successo del primo modello lanciato nel 2024, Automobili Lamborghini e Babolat annunciano per il 2025 l’arrivo della nuova racchetta da padel BL002,

disponibile da aprile in edizione limitata a 5.000 unità. Questo modello rappresenta il risultato di una partnership duratura che unisce l’eccellenza tecnologica del brand automobilistico italiano alla comprovata esperienza del marchio francese nella produzione di attrezzature per gli sport con racchetta.

La nuova BL002 è stata interamente progettata presso il Babolat Padel Studio, situato vicino a Barcellona, il cuore pulsante del padel mondiale. Questa racchetta vanta caratteristiche tecniche innovative: un telaio monoscocca periferico ultra-rigido, carbonio 3K e schiuma Koridion. Si tratta di materiali comuni alla produzione delle supersportive Lamborghini e alle racchette Babolat, capaci di assicurare una restituzione ottimale dell’energia durante il gioco.

Grazie al suo peso contenuto di soli 360 grammi, la BL002 garantisce alte prestazioni abbinate a una maneggevolezza ideale per qualsiasi livello di giocatore. Sarà disponibile in due eleganti varianti cromatiche, nero e verde, ispirate direttamente alle leggendarie supersportive Lamborghini.

Se il precedente modello BL001 era stato realizzato manualmente nella sede italiana di Lamborghini a Sant’Agata Bolognese, il nuovo BL002 rappresenta una fusione perfetta tra la tecnologia avanzata di Babolat e il know-how italiano nell’uso della fibra di carbonio. Proprio per condividere questa preziosa conoscenza, gli ingegneri Lamborghini hanno raggiunto la Spagna per collaborare attivamente con i colleghi di Babolat nel processo di progettazione della racchetta.

Eric Babolat, CEO dell'azienda francese, ha dichiarato con entusiasmo: "La BL002 rappresenta una svolta significativa, essendo la prima racchetta progettata completamente all'interno del Babolat Padel Studio. Questo prodotto testimonia il nostro impegno nel fornire agli appassionati racchette ad alte prestazioni, frutto dell'unione delle competenze tecnologiche e industriali dei nostri brand.”

Ranieri Niccoli, Chief Manufacturing Officer di Automobili Lamborghini, ha sottolineato l’importanza della partnership: "Questa collaborazione non si limita alla semplice produzione di un articolo sportivo, ma rappresenta una fusione tra due universi di eccellenza: lo sport d'élite e l'ingegneria automobilistica di lusso. Il nostro team specializzato nella fibra di carbonio ha portato tutta la propria esperienza in Spagna, contribuendo alla creazione di una racchetta che sarà certamente un oggetto del desiderio per tutti gli appassionati di padel e supercar.”