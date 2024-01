Automobili Lamborghini: rinnova il contratto integrativo Aziendale

Automobili Lamborghini ha recentemente rinnovato il Contratto Integrativo Aziendale dopo quattro anni.

L'accordo è stato ufficialmente sottoscritto dalla Casa di Sant’Agata Bolognese in collaborazione con la Rappresentanza sindacale unitaria, FIOM CGIL e FIM CISL. La ratifica è avvenuta dopo un plebiscito interno all'azienda, in cui i dipendenti hanno espresso un consenso praticamente unanime. Tra le principali novità dell'accordo, spicca una revisione completa degli orari di lavoro. Inoltre, è prevista l'assunzione di 500 nuovi dipendenti a tempo indeterminato entro il 2026.

Automobili Lamborghini ha ufficialmente sottoscritto il Contratto Integrativo Aziendale, segnando un momento storico con caratteristiche fortemente innovative. Questo passo segue la firma dell'ipotesi di accordo avvenuta a dicembre. Le significative modifiche agli orari di lavoro saranno implementate tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 attraverso un progetto pilota, consentendo una valutazione completa della fattibilità e dell'allineamento con i processi aziendali. Dopo un anno di test, un comitato di esperti condurrà una valutazione sulla sostenibilità a lungo termine della nuova organizzazione del lavoro.

Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, afferma: “Siamo davvero orgogliosi di aver raggiunto questo storico accordo. Si tratta di una novità in ambito lavorativo che dimostra, ancora una volta, quanto la nostra azienda abbia a cuore il benessere dei propri dipendenti e punti, costantemente, ad essere sempre più attrattiva. Automobili Lamborghini, ancora una volta, si dimostra precursore sottoscrivendo un accordo unico nel suo genere. L’obiettivo è quello di migliorare ulteriormente la produttività e di creare un ambiente di lavoro più invitante e accogliente, anche per i nuovi futuri talenti, figure necessarie per affrontare le sfide dell'elettrificazione e della digitalizzazione che ci vedono coinvolti”.

Dopo un anno di trattative, Automobili Lamborghini ha ufficialmente firmato un innovativo Contratto Integrativo Aziendale, riflettendo la complessità delle tematiche discusse. L'accordo introduce cambiamenti radicali nel bilanciamento tra tempo libero e lavoro, promuovendo maggiore flessibilità e una nuova organizzazione degli orari aziendali. L'obiettivo principale è armonizzare il benessere dei dipendenti, considerati cruciali per il successo dell'azienda, con la salvaguardia della produttività ed il potenziale economico. Nel settore produttivo, verrà introdotta una turnazione differenziata, alternando settimane di 4 giorni a settimane di 5, consentendo ai dipendenti di godere di un venerdì libero ogni 2 settimane (per i reparti a 2 turni) o 2 venerdì liberi ogni 3 settimane (per i reparti a 3 turni). Per gli impiegati non legati alla produzione, l'accordo migliorerà significativamente la flessibilità dell'orario, includendo ulteriori permessi retribuiti e la possibilità di fruire fino a 12 giorni al mese di smartworking, oltre a quanto già previsto dalle politiche aziendali.

Umberto Tossini, Chief People, Culture & Organization Officer di Automobili Lamborghini, dichiara: “Portare a termine con successo una trattativa così complessa rappresenta di per sé un motivo di soddisfazione. Ma la gratificazione più importante deriva dai contenuti innovativi dell’intesa, che ridisegna l’assetto del sistema dei turni e degli orari di lavoro. Abbiamo rispettato la nostra vocazione imprenditoriale che si fonda sulla competitività dell’azienda e sulla capacità di innovare in modo pragmatico. Allo stesso tempo, abbiamo ribadito la centralità delle persone nell’organizzazione valorizzando le differenze professionali e generazionali. Il successo di ogni impresa si basa infatti sulla motivazione e sul benessere delle sue persone”.

Il nuovo accordo firmato da Automobili Lamborghini include misure specifiche per promuovere la tutela delle diversità e l'inclusione, rafforzare le tutele per il lavoro in appalto e migliorare i diritti individuali e le tutele aziendali a sostegno della genitorialità. Tra le novità, l'accordo prevede un potenziamento delle garanzie per il lavoro in appalto e l'implementazione di misure a favore dell'inclusione. Inoltre, sono state introdotte migliorie significative per i diritti individuali legati alla genitorialità, tra cui l'integrazione economica a carico dell'azienda per l'astensione facoltativa di maternità/paternità. Tale misura assicura un trattamento retributivo minimo tra il 70% e l'80% della normale retribuzione, con la possibilità di raggiungere il 100% in casi specifici, come per genitori single o in congedo per figli con disabilità.

Automobili Lamborghini e la Rappresentanza Sindacale hanno condiviso un impegno significativo nel promuovere un piano di assunzioni sia per il personale diretto che indiretto, per un totale di 500 nuovi collaboratori (al netto del turnover) con contratti a tempo indeterminato entro dicembre 2026. Questo piano è correlato all'accordo di sviluppo presentato dall'azienda al Ministero delle Imprese e Made in Italy, recentemente approvato anche dalla Regione Emilia Romagna e Invitalia. L'incremento dell'occupazione rappresenta un passo importante, soprattutto considerando le oltre 1.000 assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla Casa di Sant’Agata Bolognese negli ultimi 10 anni.