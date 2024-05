Automotive e assicurazioni: italiani fedeli al venditore, non al Brand

Gli italiani sono pronti a cambiare marca di automobile, ma restano fedeli al contatto personale con il venditore

e sono disposti a stabilire un rapporto di medio-lungo periodo per i servizi successivi all’acquisto. Questo emerge dal report di Deloitte “Global Automotive Consumer Study 2024” presentato all’Automotive Dealer Day di Verona, durante il workshop organizzato da Nobis Assicurazioni “Diritti e doveri del dealer. Le nuove sfide nella distribuzione automotive anche alla luce della nuova disciplina normativa”.

Moderato da Luca Montagner di Quintegia, l’incontro ha visto la partecipazione di Maria De Nobili (Nobis), Lorenzo Picciano (Gatti Pavesi Bianchi Ludovici), Alessandro Grazioli e Alessandro Pagliero (Deloitte). “Nel mercato italiano i consumatori sono più predisposti a cambiare brand rispetto al resto d’Europa, ma c’è una forte propensione a stabilire un rapporto diretto con il venditore,” ha spiegato De Nobili, sottolineando l'importanza di mantenere il cliente al centro dell’attenzione per affrontare le grandi novità del settore.

Secondo le statistiche, il 57% degli italiani è preoccupato per l’aumento dei prezzi delle auto, con oltre un terzo dei giovani disposti a rinunciare a un’auto di proprietà per esplorare soluzioni di noleggio. Inoltre, sette italiani su dieci sono intenzionati a cambiare brand di automobile, un dato che li avvicina a mercati come India e Cina.

Nonostante questa tendenza all’infedeltà commerciale, l’83% degli italiani preferisce acquistare il prossimo veicolo di persona presso un concessionario di fiducia, desiderando un rapporto negoziale fisico e la possibilità di vedere e provare il veicolo.

In ambito assicurativo, quasi quattro italiani su dieci (39%) sono interessati ad acquistare polizze direttamente dal produttore, attratti da risparmio economico (46%), convenienza (41%) e un processo di acquisto semplificato (13%). “Il tasso di infedeltà – ha detto De Nobili – ci mostra una forte dinamica nel nostro mercato, ma anche una significativa fiducia verso la rete distributiva e il contesto automotive. Bisogna investire in questa centralità di ruolo”.

Il mercato assicurativo attuale, che vale oltre un miliardo di euro, è in crescita. “La tendenza verso la copertura assicurativa è in aumento. Il mercato danni è cresciuto quasi dell’8% nel 2023 e il comparto auto è trainante, anche per l’aumento del valore del mezzo acquistato,” ha concluso De Nobili.

Durante l’Automotive Dealer Day 2024, Santo Ficili, Country Manager Italia di Stellantis, è stato premiato come Top Manager 2023. Il riconoscimento, promosso da InterAutoNews e sponsorizzato da Nobis Assicurazioni, è stato consegnato durante la Forum Dinner organizzata da Quintegia.