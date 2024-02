Autotorino rinnova il mercato dell'auto usata con il lancio di BeBeep

Nell'ambito automotive, il nome Autotorino è sinonimo di esperienza e qualità.

Con oltre cinquant'anni di storia, questo top dealer ha lasciato un'impronta significativa nel settore automobilistico italiano, soprattutto nelle regioni del nord e del centro Italia. Oggi, Autotorino si appresta a compiere un altro passo importante, lanciando sul mercato un brand inedito, interamente dedicato al mondo dell'auto usata: BeBeep.

BeBeep si distingue per la sua specializzazione nel settore dell'usato, con un obiettivo chiaro: valorizzare le auto usate, rendendo il loro acquisto più accessibile e garantito. Questa iniziativa rappresenta non solo un'espansione del portfolio di Autotorino, ma anche un impegno verso una clientela sempre più ampia e diversificata.

La presenza di BeBeep sarà capillare e multicanale. Dai social network, come Instagram e Facebook, al sito di Autotorino, fino alle insegne e spazi dedicati nelle 70 concessionarie Autotorino, BeBeep promette un'esperienza utente semplice, rapida e completa.

L'offerta di BeBeep comprende oltre 3000 veicoli usati, tra cui prevalgono modelli SUV e di segmento premium, oltre a berline, station wagon e city car. Non mancano opzioni ecologiche come veicoli full-electric, plug-in o hybrid, confermando l'attenzione di Autotorino verso la sostenibilità ambientale e le esigenze di un pubblico attento alle tematiche ecologiche.

Mattia Vanini, vicepresidente di Autotorino, sottolinea come BeBeep si proponga di semplificare la scelta dell'auto usata, offrendo formule d'acquisto vantaggiose e tranquillizzanti per i clienti, tutte "Made in Autotorino". Tra queste, la formula "Soddisfatto e Rimborsato" e soluzioni All Inclusive specifiche per l'usato, con estensioni di garanzia a chilometri illimitati.

Il lancio di BeBeep da parte di Autotorino è una risposta alle mutate esigenze di mobilità e alle preferenze dei clienti, che mostrano un crescente interesse verso i veicoli usati. Nel 2023, ad esempio, si è registrato un aumento significativo dei passaggi di proprietà a livello nazionale, con un particolare interesse verso auto usate diesel e benzina. BeBeep è dunque una mossa strategica per rispondere a questa tendenza, consolidando la posizione di Autotorino come leader nel settore.

Con BeBeep, Autotorino non solo rafforza la sua presenza nel mercato delle auto usate, ma si propone come punto di riferimento per chi cerca un'auto usata di qualità, con la sicurezza e l'esperienza di un marchio consolidato. BeBeep promette di essere un brand in continua evoluzione, pronto a soddisfare le esigenze di mobilità di tutti gli italiani.