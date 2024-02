BAM: un modello di eccellenza per lo sviluppo urbano sostenibile

Nel contesto del recente World Government Summit 2024, tenutosi a Dubai,

un riconoscimento di prestigio internazionale ha illuminato l'Italia e la sua capacità di innovazione nel campo dello sviluppo urbano sostenibile. La BAM - Biblioteca degli Alberi Milano, un'iniziativa portata avanti dalla Fondazione Riccardo Catella, ha ricevuto il Dubai International Award, segnando un traguardo significativo nella storia di questo progetto visionario.

Il premio, giunto alla sua tredicesima edizione e istituito nel 1995 durante la Conferenza internazionale dell’ONU di Dubai, è dedicato a riconoscere e valorizzare le iniziative globali che contribuiscono significativamente al miglioramento della qualità della vita urbana, orientando le città verso un futuro più sostenibile. La selezione di BAM tra oltre 2.600 candidature provenienti da 144 Paesi sottolinea l'impatto e l'innovazione del progetto milanese, particolarmente apprezzato per la sua capacità di tessere alleanze produttive tra settori pubblici e privati a favore del benessere collettivo.

La Biblioteca degli Alberi Milano si distingue non solo come spazio verde nel cuore della città, ma anche come polo culturale dinamico, capace di attivare la comunità attraverso un'agenda ricca di eventi e iniziative. Questa visione ha trovato una consonanza ideale con i valori di Volvo Car Italia, che da sempre sostiene il progetto in qualità di Park Ambassador, dimostrando un impegno concreto verso la sostenibilità e la qualità della vita urbana.

Chiara Angeli, Head of Commercial Operations di Volvo Car Italia, esprime grande soddisfazione per il riconoscimento ottenuto da BAM, vedendolo come un'ulteriore conferma dell'importanza di promuovere uno sviluppo urbano sostenibile e di qualità. La partnership tra Volvo e BAM si fonda sulla condivisione di valori fondamentali quali l'attenzione per le persone, la responsabilità etica e l'impegno verso la sostenibilità, principi che guidano le attività e le iniziative promosse all'interno del parco.

Il parco BAM, terzo per dimensioni nel centro di Milano, rappresenta il cuore verde di un più ampio progetto di rigenerazione urbana che ha rivitalizzato il quartiere di Portanuova, rendendolo un esempio di come lo spazio verde pubblico possa diventare un luogo di aggregazione, cultura e benessere per la cittadinanza. L'approccio innovativo di BAM, sostenuto da Volvo Car Italia, dimostra come la collaborazione tra enti pubblici, privati e la comunità possa generare spazi urbani vivibili, sostenibili e culturalmente ricchi, delineando un modello replicabile per le città del futuro.