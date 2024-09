Bentley celebra il compleanno del fondatore con l’inizio della produzione della Continental GT di quarta generazione

Bentley Motors ha scelto una data simbolica per dare il via alla produzione della nuova Continental GT di quarta generazione: il 136° compleanno del fondatore Walter Owen Bentley.

Questo modello esclusivo, che rappresenta una fusione di prestazioni da supercar, artigianalità di lusso e innovazione tecnica, segna un passo avanti nella storia del marchio britannico.

La prima vettura prodotta, con una livrea nel raffinato colore Tourmaline Green, sarà utilizzata inizialmente come vettura per la stampa nel Regno Unito e successivamente entrerà a far parte della Heritage Collection di Bentley. L’interno è altrettanto affascinante, con combinazioni di colori Gravity Grey e Mandarin, che conferiscono all’abitacolo un’estetica moderna e ricercata.

Andreas Lehe, membro del Consiglio per la Produzione di Bentley, ha commentato: “La Continental GT di quarta generazione è un vero capolavoro. Il particolare colore Tourmaline Green è una reinterpretazione moderna del classico Bentley Green, realizzato dai nostri maestri artigiani. Ogni vettura passa attraverso 92 stazioni di assemblaggio per garantire che ogni dettaglio esprima lusso e perfezione artigianale.”

Questo nuovo modello rappresenta il connubio definitivo tra prestazioni ed eleganza, grazie al gruppo propulsore ibrido Ultra Performance. Sotto il cofano si trova un potente motore V8 da 4,0 litri che, insieme a un motore elettrico da 190 CV, sviluppa una potenza complessiva di 782 CV e 1.000 Nm di coppia. Le prestazioni sono incredibili: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e un’autonomia elettrica di 81 km, secondo il ciclo di guida UE. Complessivamente, il veicolo ha un'autonomia massima di 859 km.

La Continental GT Speed non solo offre prestazioni elevate, ma ridefinisce anche il design esterno e interno, ispirandosi ai recenti modelli di lusso come la Bentley Bacalar e la Bentley Batur. Gli interni vantano texture tridimensionali in pelle, trapuntature moderne e raffinate finiture in dark chrome, il tutto creato con l’attenzione al dettaglio che solo gli artigiani di Crewe possono garantire.

Questa prima Continental GT farà parte della Heritage Collection di Bentley, che ora comprende 45 vetture, inclusi modelli iconici come la EXP2 3 litri del 1919, la Bentley più antica al mondo, e le nuove generazioni di auto che segnano ogni decennio dei 105 anni di storia della casa automobilistica.

Con la capacità di offrire fino a 46 miliardi di configurazioni personalizzabili, la nuova Continental GT è destinata a conquistare non solo gli appassionati di automobili di lusso, ma anche chi cerca prestazioni da supercar con un tocco di classe inconfondibile.