Bentley Mulliner: lusso estremo e prestazioni senza compromessi per Continental GT, GTC e Flying Spur

Bentley ha lanciato nuove versioni Mulliner della Continental GT, Continental GTC e Flying Spur, ampliando così il suo portafoglio di auto di lusso.

Questi modelli rappresentano il culmine della gamma Bentley, unendo prestazioni estreme, tecnologia avanzata e dettagli di lusso artigianale che definiscono l'essenza del marchio britannico.

Le versioni Mulliner si basano sui modelli Speed, già rinomati per le loro elevate prestazioni, ma offrono ancora più opzioni di personalizzazione e comfort. Esternamente, queste vetture si distinguono per la nuova griglia “Floating Diamond”, dettagli cromati e cerchi esclusivi da 22 pollici. Le calotte degli specchietti, disponibili in argento satinato o nella variante nera grazie alla specifica Mulliner Blackline, aggiungono un tocco moderno e aggressivo.

Lusso e Personalizzazione Artigianale

All'interno, la personalizzazione è protagonista: i clienti possono scegliere tra una vasta gamma di combinazioni di colori in pelle, rivestimenti in legno e dettagli tecnici. La qualità dei sedili Wellness, con regolazioni posturali e climatizzazione automatica, garantisce un comfort assoluto anche nei viaggi più lunghi. Il sistema di infotainment di ultima generazione e le impiallacciature firmate Mulliner assicurano un'esperienza di guida tecnologicamente avanzata e di assoluto lusso.

Potenza Ibrida e Prestazioni Estreme

I modelli Continental GT e GTC Mulliner sono alimentati dal sistema ibrido Ultra Performance di Bentley, che combina un motore V8 da 4,0 litri con un motore elettrico, per una potenza complessiva di 782 CV e 1000 Nm di coppia. Questo propulsore non solo garantisce prestazioni da supercar, ma riduce notevolmente emissioni e consumi, offrendo un’autonomia elettrica di 81 km per la Continental GT e 76 km per la Flying Spur.

Dettagli Esclusivi e Comfort Estremo

Tra le caratteristiche esclusive di questi modelli troviamo il famoso Bentley Rotating Display e un’illuminazione d'atmosfera su misura, rendendo le nuove Mulliner ideali per chi desidera una supercar da utilizzare ogni giorno senza rinunciare al lusso. Gli interni Mulliner, con i dettagli in pelle e i ricami artigianali, celebrano la perfetta fusione tra tradizione e innovazione.

Un altro dettaglio esclusivo è la scatola di presentazione artigianale che contiene le chiavi rivestite in pelle, un’ulteriore dimostrazione della cura che Bentley dedica ad ogni particolare. La Specifica Touring, inclusa di serie su tutta la gamma Mulliner, garantisce una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida per rendere ogni viaggio sicuro e rilassante.

Mulliner: Tradizione e Innovazione

Bentley Mulliner, la divisione su misura del marchio, continua a stabilire nuovi standard nel settore del lusso automobilistico, rispondendo alle esigenze dei clienti più esigenti. La tradizione Mulliner nella creazione di veicoli esclusivi si riflette in ogni dettaglio delle nuove versioni, che combinano la potenza di una supercar con il comfort di una limousine. Questi nuovi modelli rappresentano il culmine di decenni di esperienza nella lavorazione artigianale e nell'innovazione, offrendo un'esperienza di guida senza pari.