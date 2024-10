BMW accelera sulla mobilità elettrica: +19,1% di vendite di veicoli elettrici nei primi nove mesi del 2024

Il BMW Group continua a rafforzare la sua posizione nel mercato della mobilità elettrica, registrando un aumento del +19,1% nelle vendite di veicoli completamente elettrici (BEV) nei primi nove mesi del 2024.

In un contesto economico globale sfidante, l'azienda ha consegnato un totale di 294.054 veicoli elettrici ai clienti, dimostrando come la transizione verso la mobilità sostenibile sia una priorità strategica.

BMW ha giocato un ruolo fondamentale in questa crescita, con un incremento del +22,6% nelle vendite di modelli completamente elettrici, pari a 266.151 unità. Allo stesso tempo, il marchio MINI ha visto un balzo impressionante del +54,3% nel terzo trimestre del 2024, grazie alla consegna di 16.536 veicoli elettrici, sottolineando l’importanza del segmento elettrico per il futuro del brand.

Una gamma elettrica sempre più competitiva

Jochen Goller, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG responsabile per Clienti, Marchi e Vendite, ha sottolineato come "i veicoli completamente elettrici stiano conquistando clienti in tutto il mondo", evidenziando la forte crescita delle vendite a doppia cifra. Goller ha inoltre confermato che il brand ha aumentato le proprie vendite in Europa, con una gamma di modelli elettrici che continua a guadagnare terreno, nonostante le difficoltà economiche generali.

La BMW iX1 e la BMW i4 sono stati tra i modelli più apprezzati dai clienti nel 2024, con una crescita significativa delle vendite che ha contribuito a consolidare la posizione del marchio nel segmento premium delle auto elettriche.

Forte crescita in Europa

In Europa, le vendite del marchio BMW sono aumentate del +7,6% nei primi nove mesi dell'anno, con un totale di 577.803 veicoli consegnati ai clienti. La domanda è stata particolarmente elevata in paesi come il Regno Unito, l'Italia e la Francia. Le vendite dei modelli completamente elettrici del brand hanno raggiunto 121.844 unità nella regione europea, segnando un aumento del +35,8%, a dimostrazione di come la domanda di veicoli elettrici sia in costante crescita.

L'attrattività della gamma di modelli elettrici di BMW ha consentito al brand di guadagnare quote di mercato in Europa, superando il tasso di crescita complessivo della regione. Questo successo evidenzia la capacità del marchio di adattarsi alle esigenze del mercato europeo, dove la transizione verso la mobilità sostenibile sta accelerando.

Sfide e prospettive globali

Nonostante la forte crescita nel segmento elettrico, il BMW Group ha registrato un calo complessivo delle vendite globali, con 1.754.158 veicoli consegnati fino alla fine di settembre 2024, un decremento del -4,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo calo può essere attribuito a problematiche specifiche, come i fermi di consegna associati al Sistema Frenante Integrato (IBS), che hanno influito in modo significativo sul terzo trimestre, e alle difficoltà economiche del mercato cinese.

Il calo della domanda in Cina, in particolare per i beni di lusso e i veicoli elettrici, ha avuto un impatto negativo sulle vendite complessive. Tuttavia, il BMW Group ha mantenuto la sua quota di mercato nel paese, continuando a essere il brand preferito dai clienti di auto di lusso nel segmento con un prezzo superiore a 1 milione di RMB.

MINI e Rolls-Royce: il contributo al segmento elettrico

MINI ha affrontato un anno di transizione, con l'aggiornamento completo della sua gamma di modelli. Nonostante un calo delle vendite complessive del -20,9%, MINI ha registrato un forte incremento delle vendite di veicoli elettrici nel terzo trimestre, con una crescita del +54,3% rispetto all'anno precedente. Questo dimostra come l'elettrificazione sia una leva strategica chiave per MINI nel rilancio del brand.

Rolls-Royce, pur operando in un segmento di nicchia, ha visto un leggero rallentamento delle vendite globali, con 3.970 veicoli consegnati nei primi nove mesi del 2024, in calo del -12,8%. Tuttavia, la crescente attenzione del marchio verso l’elettrificazione rappresenta un’importante opportunità per il futuro.

BMW Motorrad: stabilità nelle vendite di moto elettriche e scooter

BMW Motorrad ha consegnato 163.436 motociclette e scooter tra gennaio e settembre 2024, con una leggera diminuzione del -0,9% rispetto all'anno precedente. Anche qui, la transizione verso veicoli elettrici è parte integrante della strategia a lungo termine del gruppo, con un focus crescente sui modelli elettrificati per le due ruote.

Una strategia di successo verso l'elettrico

Nonostante un contesto di mercato globale complesso, il BMW Group ha dimostrato la sua capacità di continuare a crescere nel segmento della mobilità elettrica, consolidando la propria leadership nel settore premium. La forte domanda di veicoli completamente elettrici, in particolare in Europa, testimonia la bontà della strategia di elettrificazione del brand.

Con un portafoglio di modelli che si espande costantemente e un impegno verso la sostenibilità, BMW è ben posizionata per affrontare le sfide future e continuare a crescere nel mercato globale dei veicoli elettrici.