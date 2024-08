BMW batte Tesla nelle vendite europee di veicoli elettrici nel mese di luglio

Le vendite di veicoli elettrici in Europa hanno visto un’importante svolta nel mese di luglio 2024, con BMW che si avvicina pericolosamente al trono di Tesla,

storico leader nel segmento dei veicoli elettrici a batteria. Secondo i dati riportati da Automotive News Europe, BMW ha ridotto il divario con Tesla, finendo il mese con una differenza di sole 629 unità.

Le vendite di veicoli elettrici di BMW hanno registrato un impressionante aumento del 34%, raggiungendo le 14.687 unità, trainate dal successo del SUV compatto iX1 e della berlina di medie dimensioni i4. Questo rappresenta un significativo balzo in avanti rispetto allo stesso mese del 2023, quando BMW aveva venduto 10.988 veicoli elettrici.

Dall'altro lato, Tesla ha visto una flessione delle vendite del 16% a luglio, con un totale di 15.216 veicoli venduti, in netto calo rispetto ai 18.025 dello stesso mese dell'anno precedente. Questo calo ha permesso a BMW di colmare quasi completamente il divario, una situazione impensabile fino a poco tempo fa, considerando la posizione dominante di Tesla nel mercato europeo dei veicoli elettrici.

La competizione tra i due colossi è particolarmente evidente se si confrontano i dati di aprile, dove BMW era già vicina a Tesla, con una differenza di appena 598 unità. Anche se Tesla continua a registrare picchi di vendita significativi alla fine di ogni trimestre, come dimostrato dalle 40.751 unità vendute a giugno, il trend generale indica una crescente competitività da parte di BMW.

Volkswagen, un altro player di peso nel mercato europeo dei veicoli elettrici, ha subito un calo significativo a luglio, passando dal secondo posto nel 2023 al terzo, con una riduzione delle vendite del 31% e un totale di 12.177 unità vendute. Questo calo ha ulteriormente evidenziato la corsa a due tra BMW e Tesla per la leadership nel segmento.

Interessante notare anche la performance di Volvo, che ha registrato il maggior incremento percentuale tra i primi 10 marchi di veicoli elettrici, grazie al successo del nuovo SUV compatto EX30. Le vendite di Volvo sono aumentate del 265%, raggiungendo le 10.953 unità a luglio.

Nonostante l’intensificarsi della competizione, il mercato complessivo dei veicoli elettrici in Europa ha subito un rallentamento, con una diminuzione del 6,7% delle vendite. Questo calo è in parte attribuibile alla riduzione degli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici, specialmente in Germania, e a un crescente scetticismo dei consumatori.

Le cifre di Dataforce, che includono i paesi dell’Unione Europea, il Regno Unito e i mercati dell’EFTA come Norvegia, Svizzera e Islanda, offrono un quadro completo della situazione, sebbene non includano ancora i dati della Slovacchia. Parallelamente, JATO Dynamics ha riportato che BMW aveva superato Tesla nelle vendite di luglio, anche se con un campione di 28 paesi piuttosto che i 30 considerati da Dataforce.

La battaglia per la supremazia nel mercato europeo dei veicoli elettrici è appena iniziata e i prossimi mesi saranno decisivi per capire chi riuscirà a imporsi come leader indiscusso.