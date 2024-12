BMW chiude il 2024 con risultati positivi: un percorso fatto di innovazione, sostenibilità e centralità del cliente

BMW Italia ha celebrato un anno di successi con una visione chiara e un forte impegno verso la sostenibilità, l'innovazione tecnologica e la responsabilità sociale.

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato ha delineato un bilancio ricco di traguardi, sottolineando l'importanza di valori come l'inclusione, il progresso tecnologico e la connessione umana.

Il “Responsibility Dinner” è stata l'occasione perfetta per riflettere sul percorso dell'azienda, dove il concetto di “corporate citizenship” ha preso il posto della tradizionale Corporate Social Responsibility (CSR). “Le persone ripongono grande fiducia nelle imprese,” ha affermato Di Silvestre Presidente e AD “e credono che queste siano capaci di rispondere ai grandi temi sociali. Questo dato è gratificante ma rappresenta una responsabilità enorme che vogliamo assolutamente onorare.”

House of BMW: una community reale e tangibile

Dal 2021, BMW Italia ha rivoluzionato la relazione con il cliente grazie al progetto “House of BMW”, un luogo fisico nato per costruire connessioni autentiche. Situata inizialmente in via Verri e poi in via Monte Napoleone a Milano, la House of BMW ha accolto oltre 330 mila persone e organizzato più di 200 eventi in tre anni.

“La nostra filosofia non si è limitata ai confini della House of BMW. Abbiamo esteso questi principi alla rete di concessionari con il progetto Retail Next, offrendo esperienze calde e accoglienti che riflettono l’Italian touch e la cultura del territorio,” ha sottolineato il presidente.

Sostenibilità a 360 gradi: ambiente, società e business

BMW ha adottato una strategia di sostenibilità integrata che combina aspetti ambientali, sociali e di business. Attraverso il programma “Power of Choice”, il gruppo offre un ampio ventaglio di soluzioni di mobilità sostenibile, con 25 modelli elettrici già disponibili, ma senza trascurare le tecnologie ibride plug-in e i motori tradizionali altamente efficienti. Inoltre, dal 2027 BMW introdurrà il primo veicolo a idrogeno fuel cell nella sua gamma.

Il presidente ha inoltre ricordato come l’azienda stia riducendo le emissioni lungo tutta la catena del valore, investendo su energie rinnovabili, materiali riciclati e processi produttivi circolari. “La sostenibilità non è una destinazione, ma un processo virtuoso che coinvolge tutti: fornitori, partner concessionari e clienti.”

SpecialMente: 10 anni di inclusione e solidarietà

Un altro fiore all’occhiello è stato il progetto SpecialMente, che nel 2024 ha celebrato il decimo anniversario. Lanciato nel 2014, questo programma ha messo in campo numerose iniziative di inclusione sociale e supporto alla comunità, come BMW SciAbile, il progetto dedicato agli sport paralimpici, e “Made in Rebibbia”, che sostiene il reinserimento sociale attraverso la formazione professionale in sartoria.

Il presidente ha voluto ricordare il contributo fondamentale di Alex Zanardi, ambasciatore del progetto fin dagli esordi, e ha evidenziato i successi raggiunti dalla boccia paralimpica e dal rugby in carrozzina, entrambe attività che promuovono l'inclusione attraverso lo sport.

Partnership culturali e sociali

Nel 2024, BMW ha continuato a rafforzare il legame con le istituzioni culturali italiane, come il Teatro alla Scala di Milano, celebrando 19 anni di collaborazione con la “Prima del 7 dicembre insieme”. La filiale BMW Roma ha invece rinnovato il supporto al Teatro dell’Opera, promuovendo progetti che uniscono cultura e città.

Un altro tassello significativo è stato “BMW in Tour”, una collaborazione tra la rete di concessionari BMW e la Fondazione Insuperabili. Questo progetto ha coinvolto 25 concessionari in 13 tappe, con il supporto strategico di partner come AC Milan, per promuovere sport e inclusione.

Uno sguardo al futuro: la Design Week 2025 e la nuova BMW X3

Il 2024 si chiude con uno sguardo già proiettato verso il futuro. BMW presenterà una nuova destinazione in occasione della Design Week 2025, continuando a evolvere il concetto di House of BMW. Inoltre, a gennaio, nello spazio di Courmayeur, sarà possibile scoprire la nuova BMW X3, l’ultimo modello lanciato in un anno già ricco di novità per BMW, MINI e BMW Motorrad.

Un modello di responsabilità integrata

Il 2024 è stato un anno cruciale per BMW Italia, che ha saputo coniugare obiettivi di business con valori umani e sociali. Come ha ribadito il presidente, “Responsabilità significa fare la differenza in ogni ambito, dalla sostenibilità ambientale alla cultura, fino all’inclusione sociale. Per noi non si tratta solo di obiettivi, ma di una visione del mondo.”