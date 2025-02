BMW e FITP insieme per il “Road to Internazionali BNL d’Italia 2025”

BMW Italia e la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) rafforzano la loro collaborazione con il lancio ufficiale del "Road to Internazionali BNL d’Italia 2025",

un programma di avvicinamento al prestigioso torneo romano. L’evento inaugurale si è tenuto presso il BMW Roma Urban Store di via Barberini 94, segnando un momento significativo per la partnership tra la casa automobilistica tedesca e il mondo del tennis italiano.

Il primo step di questo percorso è l’esposizione, all’interno dello store BMW, dei trofei destinati ai vincitori del torneo maschile e femminile. Dal 27 febbraio al 1° marzo, il pubblico potrà ammirare i simboli della competizione ogni giorno dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

BMW e il tennis: una partnership fondata su valori comuni

La collaborazione tra BMW e il tennis non si limita a una sponsorizzazione, ma rappresenta l’unione di due mondi che condividono valori fondamentali, come l’eccellenza nella performance, l’eleganza, lo stile e l’innovazione tecnologica.

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, ha sottolineato come questa visione comune abbia portato alla firma dell’accordo con la FITP nel 2020, consolidando un impegno che va oltre i grandi eventi. BMW è Official Car della Federazione, supportando gli insegnanti e i responsabili della FITP per la diffusione del tennis e del padel su tutto il territorio nazionale.

House of BMW: un nuovo concept per il grande tennis

BMW Italia non si limiterà alla presenza come partner del torneo, ma porterà agli Internazionali BNL d’Italia 2025 il concept House of BMW, uno spazio esclusivo dove il brand si inserisce nel mondo del lifestyle e dell’esperienza immersiva.

Dopo il successo dell’iniziativa a Milano tra il 2021 e il 2024, House of BMW arriverà a Roma per offrire ai visitatori un ambiente dedicato all’innovazione, alla tecnologia e alle emozioni legate al brand, trasformando il torneo in un’occasione per vivere BMW a 360 gradi.

BMW Italia e FITP: un impegno continuo per il tennis e il padel

La sinergia tra BMW Italia e la Federazione Italiana Tennis e Padel rappresenta un progetto di lungo termine che punta a valorizzare il tennis e il padel in Italia, supportando eventi internazionali e iniziative sul territorio.

Con il "Road to Internazionali BNL d’Italia 2025", BMW si conferma un brand attivo nel mondo dello sport, capace di coniugare tecnologia, eleganza e passione in un percorso che culminerà nell’attesissimo torneo romano.