BMW e E.ON lanciano il Connected Home Charging

BMW Group e E.ON hanno unito le forze per integrare i veicoli elettrici e ibridi plug-in BMW e MINI nelle reti energetiche domestiche, dando vita al pacchetto "Connected Home Charging".

Questo sistema consente ai proprietari di veicoli BMW e MINI di ottimizzare la ricarica utilizzando energia solare in surplus, riducendo i costi energetici e migliorando l'efficienza energetica delle abitazioni.

Il pacchetto Connected Home Charging, disponibile sia nelle concessionarie BMW e MINI che online, offre un'opzione di ricarica intelligente e personalizzata che si integra perfettamente con la produzione energetica domestica. Con elementi come la BMW/MINI Wallbox Plus e un contatore intelligente collegato a un sistema back-end, il pacchetto permette una gestione efficace e automatica dell'energia tra il veicolo e la casa.

Dominik Becks, Responsabile delle nuove aree di business per i servizi energetici del BMW Group, ha sottolineato l'importanza dell'integrazione delle auto in un ecosistema energetico domestico intelligente. "L'auto non è solo un mezzo di trasporto ma diventa parte attiva della gestione energetica domestica, contribuendo significativamente alla sostenibilità e all'efficienza energetica," ha affermato Becks.

Mathias Wiecher, CCO di E.ON Drive, ha aggiunto: "Il nostro obiettivo è di fornire ai proprietari di veicoli elettrici la possibilità di ricaricare le loro auto in modo ecologicamente responsabile, utilizzando l'energia solare prodotta in eccesso dalla loro abitazione. Questo approccio non solo riduce i costi ma aumenta anche l'autonomia energetica dei nostri clienti."

Il pacchetto è attualmente disponibile in mercati pilota selezionati, tra cui Germania, Italia, Austria, Danimarca, Norvegia e Svezia, con un prezzo di partenza di 1.585 euro, IVA inclusa, in Italia. Oltre alla ricarica ottimizzata per i costi, il futuro della collaborazione prevede l'implementazione della ricarica bidirezionale con la nuova BMW Neue Klasse dal 2025, che permetterà di utilizzare i veicoli come unità di accumulo di energia.