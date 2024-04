BMW Group: accelera nel 2024 con record di vendite delle elettriche

Il BMW Group prosegue il suo percorso di crescita inarrestabile nel settore della mobilità elettrica, registrando risultati record nei primi mesi del 2024.

Con 82.700 veicoli completamente elettrici consegnati in tutto il mondo, il Gruppo vanta una crescita annua del 27,9%, segnando l'entrata ufficiale nel mercato del milionesimo veicolo elettrico dalla storica introduzione della BMW i3. Questo risultato non solo sottolinea l'impegno del Gruppo verso un futuro sostenibile ma evidenzia anche l'attrattiva senza tempo del suo portafoglio prodotti.

Strategie di crescita e diversificazione

Nonostante le sfide poste da un mercato volatile, il BMW Group si dimostra resiliente, grazie alla sua strategia di offrire una gamma diversificata di propulsori. Accanto ai veicoli completamente elettrici, i modelli ibridi plug-in e i motori a combustione interna altamente efficienti continuano a rappresentare pilastri fondamentali per soddisfare le esigenze di una clientela ampia e variegata. Questa flessibilità si rivela una carta vincente in un contesto di mercato dinamico, consentendo al Gruppo di navigare con successo le mutevoli esigenze dei consumatori.

Record di vendite e prospettive future

Il primo trimestre del 2024 ha visto il Gruppo consegnare 594.671 veicoli, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente. In particolare, l'Europa si è distinta con un aumento del 5,5% nelle consegne, trainata da una domanda robusta per i modelli premium di alta gamma e per le vetture completamente elettriche. Tra i protagonisti, la BMW Serie 7 ha ottenuto una crescita significativa, sottolineando il forte interesse verso il segmento luxury.

BMW M e MINI: icone di performance e innovazione

Il marchio BMW M continua a stupire con un incremento delle vendite del 3,6%, grazie alla popolarità dei suoi modelli ad alte prestazioni. Allo stesso tempo, MINI prepara il terreno per la rivoluzione elettrica con l'introduzione di nuovi modelli, mirando a un'espansione significativa nel mercato dei veicoli elettrici.

Rolls-Royce e BMW Motorrad: eccellenza senza tempo

Anche Rolls-Royce conferma la sua posizione di leader nel segmento di lusso, mentre BMW Motorrad segnala il miglior mese di sempre a marzo, promettendo novità eccitanti per i mesi a venire.

Il BMW Group prosegue con fiducia nel suo cammino verso l'innovazione e la sostenibilità, dimostrando che la combinazione di prestazioni eccezionali e responsabilità ambientale è non solo possibile ma è la chiave del successo nel mercato automobilistico globale del futuro. Con una visione chiara e investimenti mirati, il Gruppo è ben posizionato per mantenere la sua traiettoria di crescita nel 2024 e oltre, guidando la transizione verso un'era di mobilità più pulita e interconnessa.