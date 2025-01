BMW Group accelera nel 2024: crescita significativa nelle vendite di veicoli elettrici nonostante le sfide di mercato

Nel 2024 il BMW Group ha consegnato 426.594 veicoli completamente elettrici (BEV), registrando un incremento delle vendite del 13,5%.

Entrambi i marchi principali del gruppo, BMW e MINI, hanno ottenuto aumenti a doppia cifra: 368.523 unità per BMW (+11,6%) e 56.181 unità per MINI (+24,3%). Anche Rolls-Royce ha contribuito al trend positivo, con 1.890 veicoli elettrici venduti, segnando una crescita straordinaria del 479,6% rispetto all’anno precedente.

Jochen Goller, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG e responsabile di Clienti, Marchi e Vendite, ha commentato: “Il BMW Group continua la sua traiettoria di crescita nei veicoli completamente elettrici, nonostante le condizioni di mercato difficili. Lo dimostrano sia la significativa crescita delle vendite, sia il forte aumento degli ordini di nuovi BEV in Europa”. Goller ha inoltre sottolineato la fiducia del gruppo nel consolidare questa crescita anche nel 2025, grazie a un portafoglio prodotti ulteriormente ampliato.

Performance globali: Cina in difficoltà, Europa traina le vendite

Nonostante un primo semestre stabile, la seconda metà del 2024 è stata influenzata da alcune difficoltà, come le interruzioni nelle consegne legate al sistema frenante integrato (IBS) e il calo della domanda in Cina. Tuttavia, il BMW Group ha chiuso l'anno con un totale di 2.450.804 veicoli consegnati, centrando il nuovo obiettivo di vendita rivisto. Di questi, 593.215 unità erano veicoli elettrificati, rappresentando il 24,2% delle vendite complessive. I veicoli completamente elettrici hanno costituito il 17,4% del totale.

In Europa, BMW ha registrato una crescita significativa, con incrementi a doppia cifra in Italia, Francia e Regno Unito. Anche il mercato statunitense ha dato risultati positivi, mentre in Germania il marchio ha aumentato le immatricolazioni di BEV nonostante un mercato elettrico in contrazione.

MINI e Rolls-Royce: tra sfide e successi

Il marchio MINI ha venduto 244.915 unità nel 2024, segnando un calo complessivo del 17,1% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, le vendite di veicoli completamente elettrici sono quasi raddoppiate nel quarto trimestre, con 29.698 unità vendute. Questo dato conferma l’interesse crescente per i modelli a zero emissioni della casa britannica.

Rolls-Royce, pur registrando un calo delle vendite complessive (-5,3%), ha visto un significativo aumento delle consegne di veicoli elettrici, a conferma della volontà del marchio di inserirsi nel segmento della mobilità sostenibile senza rinunciare al lusso.

BMW Motorrad: un altro anno da record

Anche BMW Motorrad ha registrato un nuovo record di vendite, con 210.408 moto e scooter consegnati nel 2024 (+0,6%). Questo risultato evidenzia come la divisione due ruote del gruppo continui a consolidare la propria presenza a livello globale.

Prospettive per il 2025

Il BMW Group guarda al futuro con ottimismo. Grazie all’ampliamento della gamma di veicoli elettrici e a una crescente domanda europea, il gruppo punta a mantenere la traiettoria di crescita anche nel 2025. Con l’introduzione di nuovi modelli BEV e un'attenzione particolare all'innovazione tecnologica, BMW si prepara a rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mercato della mobilità sostenibile.