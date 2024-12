BMW Group Plant Debrecen: avviata la produzione dei veicoli di prova per la Neue Klasse

Il BMW Group Plant Debrecen in Ungheria ha raggiunto un importante traguardo sulla strada verso la produzione in serie della Neue Klasse.

I primi veicoli di prova, quasi di serie e completamente elettrici, stanno uscendo dalla linea di produzione, segnando l’inizio della fase finale di preparazione per l’avvio della produzione industriale, previsto per la fine del 2025.

"La produzione dei primi veicoli di prova a Debrecen è un importante traguardo nell'avviamento del nuovo stabilimento,"ha dichiarato Milan Nedeljković, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG responsabile della Produzione. Questa fase consente al team di affinare tutti i processi logistici e produttivi in condizioni reali, garantendo un avvio regolare e senza intoppi della produzione in serie.

Un passo cruciale verso la serie

La produzione dei veicoli di prova rappresenta un momento chiave per verificare la piena operatività dello stabilimento. Ogni processo, dagli approvvigionamenti alla linea di produzione, viene testato e ottimizzato. Le operazioni simulate sono complesse quanto la produzione in serie, e ogni componente viene attentamente monitorato per identificare eventuali miglioramenti.

Il BMW Group Plant Debrecen si distingue per l’adozione di tecnologie avanzate e sistemi produttivi digitalizzati. Questa connettività consente di validare e ottimizzare ogni fase della produzione, garantendo che i veicoli siano pronti per soddisfare gli elevati standard qualitativi di BMW.

Formazione e collaborazione

Durante questa fase, particolare attenzione è rivolta alla formazione del nuovo personale. Attraverso un’intensa attività formativa su impianti e macchinari, i dipendenti acquisiscono competenze fondamentali per gestire le operazioni complesse della produzione. La collaborazione tra i vari settori produttivi assicura un’integrazione fluida e prepara lo stabilimento per un avvio di successo.

L’obiettivo: una nuova era per BMW

La Neue Klasse rappresenta il futuro della mobilità elettrica di BMW, basata su una piattaforma esclusivamente dedicata ai veicoli elettrici. L’impegno del Plant Debrecen verso l’innovazione e la sostenibilità è evidente, rendendo questo stabilimento un modello di riferimento per la produzione automotive del futuro.

Con i primi veicoli di prova già in produzione, BMW Group Plant Debrecen conferma il suo ruolo strategico nell’ambito della roadmap di elettrificazione del gruppo, anticipando una nuova era per il brand tedesco.