BMW Group rivede le previsioni finanziarie al ribasso per il 2024

Il consiglio di amministrazione di BMW AG ha annunciato oggi una modifica delle previsioni per l'esercizio finanziario 2024.

Questo adeguamento è stato innescato da una serie di fattori, tra cui problemi tecnici legati al sistema di frenata integrato (IBS), fornito da un fornitore esterno. Tali problemi hanno coinvolto oltre 1,5 milioni di veicoli, causando significative azioni tecniche e interruzioni nelle consegne. Questi fattori avranno un impatto negativo sulle vendite globali nella seconda metà del 2024.

I problemi tecnici collegati al sistema IBS comporteranno un aumento dei costi di garanzia che si aggira attorno ai centinaia di milioni di euro nel terzo trimestre. L'interruzione delle consegne, che interessa veicoli non ancora consegnati ai clienti, inciderà negativamente sui risultati. Inoltre, il rallentamento della domanda in Cina ha ulteriormente peggiorato la situazione, nonostante gli sforzi del governo cinese per stimolare l'economia. In questo contesto, il sentimento dei consumatori rimane debole, influenzando negativamente i volumi di vendita nel mercato cinese.

Considerando i problemi sopra delineati, il BMW Group ha aggiornato le previsioni per il 2024 come segue:

Leggera diminuzione delle consegne rispetto all'anno precedente (previsione precedente: leggero aumento).

Margine EBIT previsto tra il 6% e il 7% (previsione precedente: dall'8% al 10%).

Rendimento del capitale impiegato (RoCE) compreso tra l'11% e il 13% (previsione precedente: dal 15% al 20%).

Nonostante queste sfide, si prevede che il flusso di cassa gratuito nel segmento automobilistico superi i 4 miliardi di europer l'esercizio finanziario 2024.

Anche il segmento motociclistico sta affrontando sfide significative. La concorrenza nei mercati principali, tra cui Cina e Stati Uniti, sta avendo un impatto negativo sia sul volume delle vendite che sui prezzi. Le consegne ai clienti sono ora previste in linea con l'anno precedente (previsione precedente: leggero aumento). Di conseguenza, il margine EBIT per il 2024 dovrebbe collocarsi tra il 6% e il 7% (previsione precedente: dall'8% al 10%), mentre il RoCE sarà compreso tra il 14% e il 16% (previsione precedente: dal 21% al 26%).

Il BMW Group prevede un significativo calo degli utili prima delle tasse (previsione precedente: leggera diminuzione). I risultati trimestrali completi e le prospettive aggiornate saranno pubblicati il 6 novembre 2024 nella dichiarazione trimestrale del Gruppo fino al 30 settembre.