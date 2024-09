BMW Group rivoluziona il team di design per una nuova era: sostenibilità e innovazione al centro

Il BMW Group ha deciso di affrontare le sfide future riorganizzando la sua divisione design sotto la guida di Adrian van Hooydonk.

Questa ristrutturazione rappresenta una risposta all’evoluzione tecnologica e alle preferenze dei consumatori, sempre più orientate verso la sostenibilità e l’innovazione digitale. Come parte integrante della trasformazione dell'azienda, la NEUE KLASSE, che rappresenta la ridefinizione del marchio BMW attraverso una visione elettrica, digitale e circolare, sarà accompagnata da un nuovo team di design che entrerà in funzione il 1° ottobre 2024. Questo nuovo assetto sarà in grado di rispondere meglio alle esigenze di un mercato in costante cambiamento, mantenendo il BMW Group come punto di riferimento nel settore automobilistico.

La nuova organizzazione, orientata a una progettazione veicolare avanzata, prevede una maggiore integrazione delle competenze tra i marchi. Ad esempio, il Color e il Material Design saranno gestiti in maniera unitaria per BMW, MINI e Rolls-Royce, al fine di consolidare le competenze e garantire una coerenza stilistica tra i diversi brand. Anche il team del marchio BMW sarà ristrutturato, con la suddivisione in due studi di progettazione separati e il rafforzamento della divisione dedicata al Design Avanzato.

Adrian van Hooydonk ha dichiarato: “La tecnologia e le preferenze dei clienti stanno cambiando più velocemente che mai. Il design automobilistico è sempre più diversificato, e la progettazione di esperienze digitali, di suoni e l’utilizzo di materiali sostenibili giocano un ruolo cruciale. Il design è l'espressione del potenziale innovativo dei nostri prodotti e marchi, e ogni dettaglio conta più che mai”.

In questo contesto, Maximilian Missoni si unisce al team di progettazione del BMW Group. Dopo esperienze presso Volkswagen, Volvo Cars e come Head of Design di Polestar, Missoni guiderà la progettazione dei modelli BMW di classe media e di lusso superiore, così come di BMW Alpina.

Un'altra novità riguarda Oliver Heilmer, che dopo essere stato responsabile del design di MINI, si concentrerà sulla progettazione dei modelli BMW compatti e di media dimensione, inclusi i modelli della divisione BMW M.

Il design dei colori e dei materiali sarà affidato a Claudia Braun, già attiva in questo ruolo per il marchio BMW da aprile 2024. Braun vanta esperienze presso Porsche AG, Daimler AG e Volvo Cars, e ora guiderà la divisione trasversale per i brand BMW, MINI e Rolls-Royce.

Domagoj Dukec, invece, sarà incaricato della progettazione per Rolls-Royce, con particolare attenzione ai progetti Bespoke e Coachbuild. Anders Warming, precedentemente alla guida del design di Rolls-Royce, supervisionerà tutte le attività legate al design avanzato e alla filiale BMW Group Designworks.

Anche Holger Hampf, attuale responsabile di BMW Group Designworks, assumerà un nuovo ruolo, diventando il capo della progettazione per il marchio MINI. Nel frattempo, Christian Bauer continuerà a guidare l’evoluzione dell’esperienza digitale del cliente per tutti i marchi del gruppo.

Adrian van Hooydonk ha concluso: “Sono entusiasta di continuare a sviluppare il design e l’evoluzione dei nostri veicoli, insieme a un team di designer altamente qualificati e motivati”.