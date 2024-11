BMW in Tour 2024-2025: sport, inclusione sociale e valori aziendali in movimento

Dopo il successo della prima edizione, torna BMW in Tour, il progetto che fonde sport, inclusione sociale e formazione, nato dalla collaborazione tra ACIB (Associazione Concessionari Italiani BMW) e la Fondazione Insuperabili.

La seconda edizione si arricchisce di nuove tappe, nuovi partner e un rinnovato impegno verso la creazione di valore sociale.

Iniziato nel 2023 sotto il programma di responsabilità sociale d’impresa SpecialMente di BMW Italia, BMW in Tour ha saputo sin da subito unire la passione per il calcio e il valore dell’inclusione. Quest’anno il progetto si espande, passando da 11 a 13 tappe, coinvolgendo ben 25 concessionarie italiane tra partner e supporter.

Sport e inclusione sociale: un binomio vincente

Alla base del progetto BMW in Tour vi è l’obiettivo di utilizzare lo sport come strumento di inclusione e dialogo. "Lo sport ha il potere di unire e abbattere barriere," ha dichiarato Daniele Massaro, Brand Ambassador di AC Milan, che anche quest’anno rinnova il suo supporto al progetto.

Il percorso, che coinvolge atleti con disabilità e dipendenti delle concessionarie, si articola in partite a squadre miste e momenti formativi dedicati al tema del limite, un concetto caro al marchio BMW e ispirato dall'ambasciatore del brand, Alex Zanardi, che lo ha trasformato in una filosofia di vita attraverso il concetto di "talento residuo".

Un viaggio tra valori aziendali e comunità locali

Ogni tappa del tour sarà ospitata da una concessionaria BMW, che diventa il centro nevralgico di un’esperienza che coinvolge dipendenti, atleti e comunità locali. "Abbiamo il dovere di restituire parte del successo che il mercato ci riconosce, generando valore per la società in cui operiamo," ha affermato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia.

L’innovazione di quest’anno consiste negli speech formativi che precederanno ogni partita e che saranno dedicati al riconoscimento e superamento dei limiti personali. Questi momenti offriranno ai dipendenti la possibilità di partecipare attivamente, anche senza scendere in campo.

Al termine di ogni sfida, verrà eletto il MVP della concessionaria, e i giocatori selezionati formeranno la Squadra BMW, che a giugno 2025 sfiderà la Squadra Campione d’Italia Cat. CP di Insuperabili nella finalissima ospitata da AC Milan.

La rete dei dealer: protagonisti di un cambiamento

Il progetto coinvolge una vasta rete di concessionarie BMW in tutta Italia. I dealer partner di questa edizione includono nomi come MCAR, BiAuto, Autovanti, Bonera e molti altri. Accanto a loro, numerosi dealer supporter hanno scelto di sostenere l’iniziativa, anche senza avere una squadra da "adottare".

Questo dimostra come l’impegno sociale non si limiti alla partecipazione diretta, ma includa una visione di lungo termine per creare un impatto positivo sul territorio.

Un messaggio universale contro la discriminazione

Un altro elemento distintivo di BMW in Tour è la promozione della campagna "+ Diversity is More", lanciata da BMW Italia insieme ad AC Milan. Tutte le squadre ufficiali di Insuperabili, impegnate nei Campionati Nazionali FIGC DCPS, FISPES, FISDIR e FISPIC, indosseranno pantaloncini con il logo della campagna, riaffermando il messaggio contro ogni forma di discriminazione e a favore del dialogo e dell’inclusione sociale.

Il calendario BMW in Tour 2024-2025

Le 13 tappe del tour si terranno in diverse città italiane, offrendo un viaggio che copre l’intera penisola. Tra le località coinvolte spiccano Milano, Roma, Torino, Firenze e Siracusa, a testimonianza dell’impegno capillare del progetto. Le date sono già state fissate, con l’inizio previsto per il 22 gennaio 2025 a Parabita e la conclusione il 5 giugno 2025 a Siracusa.

SpecialMente: il cuore CSR di BMW Italia

BMW in Tour è solo una delle tante iniziative incluse nel programma SpecialMente, la piattaforma di Corporate Social Responsibility di BMW Italia. Dal 2001, questo progetto ha coinvolto oltre 3 milioni di persone attraverso attività che spaziano dalla cultura all’inclusione sociale, fino alla promozione dei giovani talenti.

Un impegno condiviso per il futuro

BMW in Tour non è solo un evento sportivo: rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra aziende, istituzioni e organizzazioni non profit. Come ha sottolineato Enzo Zarattini, Presidente di ACIB, "Il successo di questa iniziativa sarà la maggior gratificazione per tutti noi, confermando il ruolo sociale che le nostre aziende devono avere nel territorio."

Con il supporto di partner come Alphabet Italia, BMW Bank Italia, BMW Driving Experience e nuove adesioni come GenArt, il progetto si prepara a scrivere un nuovo capitolo di inclusione e sostenibilità.

BMW in Tour 2024-2025 è molto più di una serie di partite: è un viaggio che celebra lo sport come linguaggio universale per abbattere barriere, unire persone e creare una società più inclusiva. Un progetto che guarda al futuro con ottimismo, grazie al contributo di chi crede nel potere del cambiamento.