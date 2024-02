BMW Italia e AC Milan lanciano la Campagna '+ Diversity is More'

In un momento storico in cui la promozione della diversità e dell'inclusione sociale diventa sempre più cruciale, BMW Italia e AC Milan

hanno annunciato il lancio della loro nuova campagna congiunta denominata "+ Diversity is More". Questa iniziativa mira a enfatizzare e celebrare il valore della diversità in ogni sua forma, ponendosi come una risposta costruttiva ai recenti episodi di intolleranza osservati a livello internazionale, specialmente negli stadi.

La partnership tra le due entità non è casuale ma nasce da una condivisione profonda di valori e visioni. Entrambe le organizzazioni hanno dimostrato, nel corso degli anni, un impegno costante verso la creazione di ambienti più inclusivi e rispettosi delle differenze. Il simbolo della campagna, due indici che si incrociano formando un segno "+", vuole essere un richiamo visivo immediato all'idea che l'unione delle diversità porta a un valore aggiunto incommensurabile.

La presentazione ufficiale della campagna avverrà durante la partita di campionato AC Milan – Atalanta, prevista per il 25 febbraio 2024. In quell'occasione, gli spettatori dello stadio e i fan a casa avranno l'opportunità di comprendere più a fondo l'essenza e gli obiettivi dell'iniziativa, grazie anche all'intervento dello speaker dello stadio e all'utilizzo dei LED dedicati alla comunicazione della campagna.

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, ha sottolineato l'importanza della diversità come fondamento del successo del Gruppo BMW, evidenziando come la collaborazione tra individui di culture, religioni e punti di vista differenti sia cruciale per l'innovazione e lo sviluppo sostenibile. L'impegno del gruppo verso un ambiente di lavoro inclusivo è testimoniato anche dalla partnership di lungo termine con l'Alleanza delle Civilizzazioni delle Nazioni Unite (UNAOC), volto a promuovere il dialogo e la comprensione interculturale.

Dall'altra parte, Giorgio Furlani, CEO di AC Milan, ha evidenziato come la diversità sia già una realtà vissuta quotidianamente all'interno del club, dove atleti di differenti nazionalità e storie personali lavorano insieme per obiettivi comuni, rappresentando un microcosmo di quello che la società dovrebbe aspirare ad essere.

La campagna "+ Diversity is More" si pone quindi come un chiaro messaggio: l'accettazione e la valorizzazione delle differenze non sono solo un dovere etico, ma una vera e propria risorsa che può portare a risultati straordinari, sia in campo sportivo che nella società in generale. BMW Italia e AC Milan invitano tutti a riflettere su questo messaggio, sperando di ispirare un cambiamento positivo verso una maggiore inclusione e rispetto reciproco.