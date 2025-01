BMW Italia: Record di Crescita nel 2024 e Strategie per il 2025

BMW Italia ha chiuso il 2024 con una performance da record, confermando la propria leadership nel segmento premium. 83.352 unità vendute per i marchi BMW e MINI

rappresentano un incremento del 5,13% rispetto al 2023, in un mercato premium italiano cresciuto del 2,2%. Questo risultato ha rafforzato la quota di mercato del brand BMW, che ha raggiunto il 28,8% nel segmento premium, aumentando di 3,7 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Massimiliano Di Silvestre, presidente di BMW Italia, ha dichiarato: "Questo straordinario risultato è frutto di un lavoro strategico avviato nel 2020. Abbiamo ridisegnato la nostra roadmap con l’obiettivo di mettere il cliente al centro, non solo attraverso prodotti tecnologicamente avanzati, ma creando una relazione emozionale con il brand. Oggi vediamo i risultati di questa visione condivisa con i nostri partner."

Dati Economici: Una Crescita Solida e Consistente

A livello globale, il BMW Group ha consegnato 2.450.804 veicoli, di cui il 24,2% elettrificati, pari a oltre 593.000 unità, con un incremento delle vendite di veicoli completamente elettrici del +13,5% rispetto al 2023.

In Italia, il BMW Group ha superato le aspettative, con una crescita significativa sia nei segmenti tradizionali che in quelli elettrificati:

4.026 veicoli completamente elettrici venduti, in aumento del 29,7% rispetto al 2023.

9.997 veicoli elettrificati complessivi (BEV + PHEV), con una crescita del 6%.

Il modello più venduto è stato la BMW X1, con 22.896 unità immatricolate (+38,2%), seguito dalla BMW X2 (+158%) e dalla nuova BMW Serie 5 (+67,9%).

BMW Motorrad ha registrato 16.550 unità vendute, segnando un incremento del 2,4%, mentre MINI, nonostante un periodo di transizione legato al nuovo modello di agenzia, ha chiuso con 12.306 unità vendute.

L’Ecosistema BMW e l’Italian Touch

BMW Italia ha implementato il progetto Retail Next, trasformando le concessionarie in spazi accoglienti e moderni, dove l’esperienza del cliente è al centro. Questi luoghi, simili a lounge esclusive, riflettono il connubio tra tecnologia e relazioni umane, un approccio che Di Silvestre definisce "unico e distintivo".

"Abbiamo lavorato affinché ogni cliente percepisca il valore del nostro brand non solo attraverso il prodotto, ma vivendo un’esperienza immersiva, capace di emozionare. Questo è il nostro Italian Touch: interpretare la strategia globale adattandola al gusto e alle aspettative del mercato italiano."

La rete di concessionari ha avuto un ruolo chiave nel successo, rappresentando un punto di eccellenza anche a livello europeo. I concessionari hanno contribuito non solo ai risultati di vendita, ma anche al rafforzamento della fedeltà dei clienti, con oltre 500.000 interazioni nei centri Service grazie all’innovativo sistema Proactive Care.

2025: Neue Klasse e Futuro Sostenibile

Il 2025 sarà un anno cruciale per BMW Italia, con il lancio della Neue Klasse, un progetto che segna un nuovo capitolo nella mobilità sostenibile del Gruppo. Dopo il successo del 2024, che ha visto l’introduzione di 31 nuovi modelli o aggiornamenti tra BMW, MINI e Motorrad, l’azienda punta a consolidare ulteriormente la propria posizione di leader nel segmento premium.

"La nostra ambizione è confermare il trend di crescita, proseguendo con un approccio strategico orientato alla qualità e alla costruzione di relazioni durature con i clienti. La Neue Klasse sarà il simbolo di questa visione: tecnologia, sostenibilità ed emozione in un unico progetto."

Di Silvestre sottolinea come il lavoro di squadra e la visione di lungo periodo siano stati fondamentali per raggiungere gli obiettivi del 2024:

"Il nostro successo non è casuale. È il risultato di un impegno condiviso da tutto il team BMW Italia e dai nostri partner. Continueremo a innovare, mantenendo il focus sulla qualità, sull’esperienza del cliente e sulla sostenibilità."

BMW Italia ha dimostrato come un approccio strategico, basato su innovazione, attenzione al cliente e sostenibilità, possa portare a risultati straordinari. Con una crescita record nel 2024 e ambiziosi progetti per il 2025, l’azienda si conferma un punto di riferimento nel panorama automobilistico italiano.

"Siamo pronti ad affrontare il futuro con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione che ci hanno contraddistinto negli ultimi anni. La nostra promessa è continuare a ispirare e affascinare i clienti, garantendo sempre l’eccellenza BMW." - Massimiliano Di Silvestre.