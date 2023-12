BMW la marca che registra più danni in Italia

Un recente studio condotto da carVertical ha rivelato quali siano le auto con più danni in Italia.

I veicoli prodotti dalla BMW si sono piazzati al primo posto della lista. Questo dato è in linea con altri Paesi, le BMW sono le auto che riscontrano il maggior numero di danni a livello globale. Al lato opposto della classifica si trova Lexus, che è il marchio che ha subito meno incidenti stradali in Italia. Dopo aver studiato i dati relativi ai danni degli ultimi 12 mesi, la ricerca ha anche rivelato che Jaguar, Ford e Skoda registrano il valore più alto in termini di danni. Il 36,3% di tutte le BMW in Italia ha subito danni.

Anche Porsche (30%), Honda (26,6%), Ford (22,4%) e MINI (22,3%) sono spesso coinvolte in incidenti. "BMW è una marca di auto molto ambita, tuttavia nonostante sia un produttore di veicoli di fascia alta, i modelli più vecchi ed economici sono spesso acquistati da conducenti giovani e inesperti. Inoltre, secondo le compagnie di assicurazione, gli automobilisti di BMW sono più inclini a correre rischi alla guida. Non c'è quindi da stupirsi che sia in cima alla lista dei marchi automobilistici con il maggior numero di danni", spiega Matas Buzelis, esperto nel settore automobilistico e responsabile della comunicazione di carVertical. Le Lexus in Italia sono le auto che hanno subito meno danni: solo il 4,4% di tutti i veicoli controllati da carVertical ne ha subiti. Seguono Toyota (4,6%), Opel (5,1%), Alfa Romeo (5,1%) e Fiat (5,9%) che non sono molto distanti. In Italia, alcune marche di veicoli hanno un numero di incidenti segnalati maggiore di altre. Mediamente, una Volvo controllata su carVertical ha registrato 2,17 incidenti, seguita da Skoda (1,96), BMW (1,84), Mazda (1,83) e Honda (1,8). Le Jeep sono quelle che subiscono meno incidenti: un modello medio di Jeep ha riportato 1,29 danni su carVertical, Citroen - 1,3, Toyota - 1,32, Seat - 1,32, e Dacia - 1,33.

La maggior parte di questi costruttori si concentra sulla produzione di auto di classe economica che sono tipicamente ignorate dagli amanti della velocità; pertanto, sono coinvolte in incidenti con meno frequenza. In Italia, Jaguar - 6.781 euro, Ford - 6.776 euro e Skoda - 5.626 euro - hanno il valore medio dei danni più alto. Le marche di veicoli di fascia alta hanno in genere un valore medio dei danni più elevato rispetto alle auto di classi più economiche; pertanto, anche piccoli danni possono costare migliaia di euro per essere riparati. A seconda della marca del veicolo, riparare lo stesso danno può prevedere costi diversi. Le Dodge hanno il valore medio dei danni più alto a livello globale - 5.945 euro - seguite da Porsche (5.236 euro) e Tesla (4.896 euro).