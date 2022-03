BMW lancia I4, il suo primo modello puramente elettrico

Bmw lancia i4, una quattro porte gran coupé in grado di combinare spaziosità e praticità tipiche di questo tipo di veicolo, alla sportività insita nel dna dell’azienda tedesca e ad un’inedita autonomia garantita dal primo modello puramente elettrico del marchio.

Oltre alle sue finiture di pregio, gli elevati standard qualitativi dei materiali utilizzati e l’inedita capacità di personalizzazione, la nuova nata di Bmw da il meglio di sé a livello di innovazioni nel campo della guida e del parcheggio automatizzati. Le proporzioni allungate, la griglia a doppio rene in gran parte smussata e il diffusore sportivo che ottimizza L’aerodinamica dell’auto, danno l’impressione di una sorta di eleganza sportiva. Mentre gli sbalzi corti, i montanti sottili, le portiere con i finestrini senza cornice e la linea del tetto che scorre fluentemente nella parte posteriore sottolineano la silhouette tipica delle coupé Bmw.

I fari sottili, la telecamera frontale e i sensori radar e a ultrasuoni definiscono invece il frontale. Gli interni presentano un cockpit di lusso e dalle dimensioni generose incentrato sul guidatore. I vetri sono ad isolamento acustico, il preriscaldamento è di serie, come i sedili e il volante sportivi. La leva del cambio, il Bmw Controller e i tasti funzione sono posizionati su un pannello di controllo nella console centrale dal design moderno. Il portellone posteriore ha un meccanismo di apertura automatica di serie. La capacità del vano di carico arriva fino a 1.290 litri. Disponibile in due varianti di modello, Bmw i4 eDrive40 a zero emissioni combina un motore elettrico da 340 cavalli con una trazione posteriore classica, garantendo un’autonomia di 590 km. La limitazione dello slittamento delle ruote, integrata nella centralina motore, ottimizza la trazione e la stabilità direzionale in tutte le condizioni stradali e meteorologiche.

Questo sistema, estremamente rapido e preciso è di serie e, per la prima volta, si unisce alla trazione integrale elettrica, dando alla vettura un eccezionale equilibrio dinamico durante i picchi di velocità e nelle accelerazioni. Bmw i4 è dotata anche di sospensioni adattive, sterzo sportivo variabile e freni M Sport. Quando una grande quantità di potenza viene richiesta per più di dieci secondi, si attiva automaticamente lo Sport Boost, che dispiega la potenza massima di propulsione, permettendo a i4 di scattare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. Il recupero adattivo dà un’ulteriore spinta all’efficienza e all’auto o ia dell’auto. Grazie alla gestione intelligente della guida, l’intensità del recupero dell’energia frenante può essere adattata alla situazione stradale, grazie alle rilevazioni del sistema di navigazione e ai sensori utilizzati dai sistemi di assistenza alla guida. Sono circa 40 le funzioni di assistenza alla guida montate di serie o disponibili come optional. Tra le principali figurano l’Active Cruise Control con Speed Limit Assist automatico, il monitoraggio del percorso e lo Steering and Lane Control Assistant.