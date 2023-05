BMW lancia la Serie 5 Berlina elegante, sportiva e green

BMW presenta la nuova Serie 5 berlina il cui arrivo nelle concessionarie è previsto nell'ottobre.

La nuova generazione di modelli sarà disponibile in tutto il mondo con trazione completamente elettrica e, a seconda dei mercati, anche con sistemi ibridi plug-in, nonché con motori a benzina e diesel altamente efficienti, compresa la tecnologia mild hybrid a 48 volt. Un linguaggio stilistico chiaro e sobrio sottolinea l'eleganza e la sportività della nuova Serie 5 berlina. Rispetto al modello precedente, la nuova edizione è cresciuta in lunghezza di 97 millimetri fino a 5.060 millimetri, in larghezza di 32 millimetri fino a 1.900 millimetri e in altezza di 36 millimetri fino a 1.515 millimetri. Il passo è stato allungato di 20 millimetri e portato a 2.995 millimetri.

Il frontale della nuova BMW Serie 5 berlina è caratterizzato da una moderna interpretazione dei doppi fari e della griglia a doppio rene BMW. Gli elementi a LED disposti quasi verticalmente fungono da indicatori di direzione e da luci diurne. La griglia a doppio rene BMW, che sporge in avanti, è caratterizzata da un'ampia cornice e dall'illuminazione di contorno opzionale BMW Iconic Glow. Vista di profilo, la linea di spalla alta, le superfici dal design deciso e le due linee tracciate con precisione modellano la carrozzeria imponente del veicolo. Le minigonne laterali nere, gli apriporta a filo e il numero 5 in rilievo alla base del montante C sono ulteriori elementi che attirano l'attenzione. Le proporzioni allungate sfociano in un posteriore altrettanto imponente. I gruppi ottici posteriori piatti, divisi da una striscia cromata, reinterpretano la caratteristica forma a "L".