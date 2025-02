BMW M3 CS Touring: la sportiva con anima da pista e versatilità quotidiana

La BMW M3 CS Touring è la nuova incarnazione del DNA sportivo della casa di Monaco, unendo prestazioni da pista con la versatilità di una station wagon di alto livello.

Presentata in anteprima mondiale sul leggendario circuito di Mount Panorama a Bathurst, questa edizione speciale punta a ridefinire il concetto di guida sportiva con un equilibrio perfetto tra potenza, precisione e praticità.

Potenza e tecnica da corsa per un’esperienza esaltante

Sotto il cofano, la BMW M3 CS Touring ospita un motore sei cilindri in linea da 3,0 litri con tecnologia M TwinTurbo, sviluppato per affrontare anche le sfide più impegnative in pista. Grazie a una pressione di sovralimentazione aumentata a 2,1 bar e alla taratura specifica della gestione elettronica, questa versione raggiunge una potenza massima di 550 CV e 650 Nm di coppia. Le prestazioni parlano da sole: 0-100 km/h in soli 3,5 secondi e una velocità massima di 300 km/h.

L’eccellenza tecnica si riflette anche nella costruzione del motore, che presenta un basamento rigido a ponte chiuso, un albero a gomiti forgiato e una testata con tecnologia di stampa 3D. Questi accorgimenti, combinati con un sistema di raffreddamento ottimizzato per la guida estrema, rendono la M3 CS Touring un riferimento assoluto nel segmento delle sportive ad alte prestazioni.

Cambio, trazione e telaio: un equilibrio perfetto

La trasmissione è affidata al cambio M Steptronic a otto rapporti, che permette tre modalità di cambiata selezionabili per adattarsi a qualsiasi stile di guida. La trazione M xDrive garantisce un’aderenza ottimale grazie alla ripartizione variabile della potenza tra gli assi, con la possibilità di selezionare una modalità 4WD Sport per un maggiore coinvolgimento dinamico o la modalità 2WD per chi ama la guida purista a trazione posteriore.

Il telaio è stato messo a punto con sospensioni adattive M tarate appositamente per questo modello, sterzo M Servotronic e impianto frenante di alto livello con freni M Compound (o in opzione, freni ceramici M Carbon). I cerchi in lega leggera forgiati, disponibili in bronzo dorato opaco o nero opaco, sono abbinati a pneumatici sportivi di serie o a gomme ultra-track per l’uso intensivo in circuito.

Design esclusivo e dettagli in fibra di carbonio

Oltre alla sua anima da pista, la M3 CS Touring si distingue per una presenza scenica forte e decisa. L’uso esteso della fibra di carbonio (CFRP) contribuisce a ridurre il peso complessivo della vettura di 15 kg rispetto alla M3 Competition Touring, migliorandone ulteriormente la maneggevolezza. Elementi come cofano, splitter anteriore, prese d’aria e diffusore posteriore enfatizzano l’estetica aggressiva, mentre la livrea è disponibile in quattro colorazioni esclusive, tra cui il suggestivo British Racing Green e il Laguna Seca Blue.

All’interno, la sportività incontra l’eleganza con sedili M Carbon, volante in Alcantara e dettagli in CFRP, il tutto completato da un cockpit digitale con BMW Curved Display e sistema iDrive 8.5, che permette una gestione intuitiva delle funzioni M attraverso comandi touch o vocali.

Tecnologia e comfort per l’uso quotidiano

Nonostante la sua vocazione da pista, la M3 CS Touring offre una dotazione di serie di alto livello, che include BMW Live Cockpit Professional, impianto Harman Kardon, climatizzatore automatico bi-zona e pacchetto Comfort Access. La vettura è inoltre dotata di avanzati sistemi di assistenza alla guida, come il Park Distance Control e l’avviso di superamento involontario della corsia.

Le prime consegne partiranno a marzo 2025, con disponibilità limitata in Europa, Australia, Giappone e Corea del Sud. Il mercato tedesco, cuore pulsante del marchio BMW, sarà tra i principali destinatari di questa esclusiva edizione speciale. Con un mix di potenza brutale, tecnologia avanzata e versatilità unica nel segmento, la BMW M3 CS Touring si candida a diventare un’icona per gli appassionati di guida sportiva.