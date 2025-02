BMW Monaco avvia la produzione pre-serie della NEUE KLASSE: riduzione costi e oltre 1 milione di auto prodotte in Germania nel 2024

Lo stabilimento BMW di Monaco di Baviera è in piena trasformazione per prepararsi alla produzione della NEUE KLASSE, la nuova generazione di veicoli elettrici che debutterà nell’estate 2026.

Attualmente, mentre la produzione prosegue regolarmente, sono in costruzione tre nuovi capannoni destinati alla carrozzeria, all’assemblaggio e alla logistica di produzione.

Secondo Peter Weber, Direttore dello stabilimento di Monaco, l’obiettivo è quello di realizzare un impianto flessibile, innovativo ed efficiente, capace di supportare la transizione verso una produzione esclusivamente elettrica a partire dal 2027.

L’integrazione di nuove tecnologie, l’ottimizzazione dei processi produttivi e la riduzione dei costi sono elementi chiave di questa trasformazione. La nuova architettura dei veicoli NEUE KLASSE semplifica la produzione, eliminando varianti di motore e riducendo il numero di componenti, come i cablaggi, che in passato variavano in base al tipo di propulsione.

Produzione pre-serie e simulazioni virtuali per un lancio senza intoppi

BMW ha pianificato con precisione il percorso verso l’industrializzazione della NEUE KLASSE, utilizzando un approccio innovativo che combina produzione pre-serie e simulazioni virtuali.

I primi esemplari pre-serie saranno costruiti nel Centro di Ricerca e Innovazione (FIZ), con il supporto del team di produzione di Monaco, già entro la fine del 2024. Il processo sarà affiancato da simulazioni virtuali avanzate, che permetteranno di testare e ottimizzare i flussi produttivi prima dell’avvio ufficiale della produzione.

Oltre a Monaco, BMW sta collaborando con il nuovo stabilimento di Debrecen, in Ungheria, dove la prima vettura NEUE KLASSE entrerà in produzione entro la fine del 2025.

La strategia di BMW: flessibilità e innovazione nella produzione globale

Il BMW Group ha adottato un modello di stabilimenti flessibili, in grado di produrre su una singola linea veicoli con motori a combustione interna ed elettrici. Questa strategia consente di adattarsi alle variazioni del mercato, garantendo una gestione ottimale della capacità produttiva.

Secondo Milan Nedeljković, membro del Consiglio di Amministrazione BMW responsabile della Produzione, entro la fine del decennio il marchio prevede un’importante crescita della quota di mercato dei veicoli elettrici. Per supportare questa espansione, gli stabilimenti di Debrecen e Monaco saranno i primi a produrre esclusivamente auto elettriche, accelerando così la transizione verso la mobilità sostenibile.

Nel 2023, BMW ha prodotto oltre un milione di veicoli nei suoi stabilimenti tedeschi, pari a un quarto della produzione automobilistica totale in Germania. Questo risultato evidenzia la centralità degli impianti tedeschi nella strategia produttiva del brand.

Focus sulle competenze: la formazione per la mobilità elettrica

La transizione verso l’elettrico non riguarda solo le infrastrutture produttive, ma anche lo sviluppo delle competenze dei dipendenti. BMW sta investendo nella formazione continua, garantendo ai suoi lavoratori la preparazione necessaria per affrontare le sfide della nuova mobilità.

Nel solo 2023, quasi 25.000 dipendenti hanno completato corsi specifici sulla mobilità elettrica. Lo stabilimento di Monaco, in particolare, sta portando avanti un programma di qualificazione per elettricisti industriali, in collaborazione con la Camera di Industria e Commercio (IHK).

Negli ultimi anni, BMW ha creato circa 5.500 nuovi posti di lavoro nella sua rete produttiva per supportare la transizione ai motori elettrici, di cui oltre il 75% coperti tramite riqualificazione interna.

BMW accelera verso il futuro con la NEUE KLASSE

Il piano di trasformazione dello stabilimento di Monaco di Baviera segna un passo decisivo per la produzione della NEUE KLASSE, che diventerà il nuovo punto di riferimento per la mobilità elettrica BMW.

Con impianti all’avanguardia, strategie di produzione flessibili e un investimento continuo nella formazione del personale, BMW si prepara a una nuova era di veicoli elettrici, rafforzando il proprio ruolo di leader nell’innovazione automobilistica globale.