BMW nuova Serie 1: L'innovazione e il piacere di guida nel segmento premium

La BMW Serie 1, pioniere del piacere di guida nel segmento delle compatte premium, entra nella sua quarta generazione con un rinnovato profilo sportivo e numerose innovazioni.

Con un design dinamico, una gamma di motorizzazioni completamente aggiornata e una tecnologia del telaio migliorata, la nuova Serie 1 si afferma come leader nel suo segmento. Il lancio sul mercato è previsto per ottobre 2024, con il mercato tedesco come principale destinazione, seguito da altri Paesi europei e dal Giappone.

Design Esterno: Sportività e Proporzioni BMW

La nuova BMW Serie 1 si distingue per le sue proporzioni tipiche del marchio, che includono un cofano lungo, una cellula passeggeri arretrata e una linea del tetto dinamica. Il modello a cinque porte è leggermente più lungo rispetto al predecessore, con una lunghezza di 4.361 millimetri, un passo di 2.670 millimetri, una larghezza di 1.800 millimetri e un'altezza di 1.459 millimetri. Il frontale straordinariamente piatto e ribassato enfatizza il carattere sportivo del veicolo, con una griglia del radiatore BMW innovativa e fari a LED di serie che includono elementi verticali distintivi.

La vista laterale presenta una forma a cuneo dinamica e una grafica piatta dei finestrini, mentre la Shadow Line lucida BMW Individual e gli accenti aerodinamici aggiungono un tocco di eleganza. La parte posteriore è caratterizzata da un potente inserto nero in stile diffusore e gruppi ottici posteriori in due parti che si estendono verso le sezioni laterali. La nuova Serie 1 offre una gamma di verniciature, tra cui due tinte piene, sette metallizzate e quattro verniciature BMW Individual, oltre a una finitura opzionale del tetto a contrasto nero lucido.

Prestazioni BMW M e Motorizzazioni Efficienti

Il pacchetto M Sport e l'equipaggiamento opzionale M Sport Design rendono la nuova Serie 1 ancora più dinamica, con elementi di design specifici M come grandi prese d'aria, minigonne laterali pronunciate e un diffusore tridimensionale. Al vertice della gamma c'è la BMW M135 xDrive, alimentata da un motore a quattro cilindri da 300 CV che accelera da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. Questo modello è dotato di serie di telaio adattivo M, sterzo sportivo e trazione integrale intelligente.

La nuova generazione di motori della BMW Serie 1 include il motore a benzina a tre cilindri della nuova BMW 120, con una potenza massima di 170 CV e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi, e il motore diesel a quattro cilindri della nuova BMW 120d, che genera 163 CV e raggiunge i 100 km/h in 7,9 secondi. Entrambi i motori sono abbinati alla tecnologia mild hybrid a 48 volt e al cambio Steptronic a 7 rapporti con doppia frizione di serie.

Interni: Comfort Moderno e Tecnologia Avanzata

Gli interni della nuova BMW Serie 1, completamente privi di pelle di serie, offrono un ambiente moderno e premium con accenti sportivi. I sedili di nuova concezione garantiscono un elevato livello di comfort, con opzioni di sedili sportivi Econeer in poliestere riciclato e sedili sportivi M in Veganza/Alcantara. Tutti i sedili possono essere riscaldati e dotati di regolazioni elettriche, supporto lombare e funzione di massaggio opzionale.

L'atmosfera degli interni è ulteriormente valorizzata da superfici di alta qualità, un selettore del cambio ridisegnato e il BMW Curved Display, composto da un Information Display da 10,25 pollici e un Control Display da 10,7 pollici. Il sistema di climatizzazione è controllato digitalmente e il numero di pulsanti e comandi è stato notevolmente ridotto grazie alla tecnologia digitale.

Tecnologie di Guida e Parcheggio Automatizzate

La nuova BMW Serie 1 offre una gamma ampliata di sistemi di guida e parcheggio automatizzati. Di serie sono disponibili il Driving Assistant con avviso di collisione anteriore, Lane Departure Warning, Exit Warning e Traffic Sign Recognition, oltre al Parking Assistant con Reversing Assistant. Tra gli optional ci sono il sistema di assistenza allo sterzo e al controllo della corsia, il sistema di assistenza automatica al superamento dei limiti di velocità e l'indicazione del percorso con Active Cruise Control.

Per la BMW 120 e la BMW 120d è disponibile il Parking Assistant Professional, che permette di controllare il parcheggio e le manovre tramite smartphone. L'equipaggiamento di serie include anche il climatizzatore automatico, l'impianto di allarme, gli specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e il BMW Live Cockpit Plus con navigazione basata su cloud BMW Maps.

Sistema Operativo BMW 9 e Servizi Digitali

La nuova BMW Serie 1 è dotata dell'ultima versione del BMW iDrive con QuickSelect, che offre un utilizzo intuitivo delle funzioni del veicolo. Il sistema operativo BMW 9 è progettato per il funzionamento a sfioramento e il controllo vocale, con aggiornamenti software a distanza che permettono di integrare nuove funzioni. L'offerta BMW Digital Premium include applicazioni specifiche per ogni Paese, come lo streaming di musica e video, le notizie e i giochi, nonché l'utilizzo dei dati per tutti i servizi digitali e le app contenute nel BMW ConnectedDrive Store.

L'integrazione degli smartphone con Apple CarPlay® e Android Auto™ è disponibile di serie, mentre il BMW ID e la My BMW App offrono un modo comodo per personalizzare l'esperienza d'uso. La BMW Digital Key Plus consente l'apertura e l'avvio del veicolo tramite smartphone compatibili e Apple Watch.

La nuova BMW Serie 1 rappresenta un significativo passo avanti nel segmento delle compatte premium, con un design sportivo, motorizzazioni efficienti, interni moderni e una gamma completa di tecnologie avanzate. Con il suo lancio previsto per ottobre 2024, la nuova Serie 1 è pronta a consolidare la sua posizione di leader nel mercato e a offrire un'esperienza di guida senza precedenti.