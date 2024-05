BMW premiata come miglior brand elettrico all’Automotive Dealer Day

BMW ha ricevuto un prestigioso riconoscimento come miglior brand nell'elettrico durante l’Automotive Dealer Day - House of Mobility,

il principale evento B2B per il settore della mobilità in Europa, organizzato da Quintegia. Lo studio DealerSTAT, che indaga la soddisfazione dei dealer nei confronti delle case automobilistiche e che quest'anno ha coinvolto 34 marchi raccogliendo 1.400 questionari, ha visto BMW primeggiare nel settore elettrico. MINI, altro marchio del BMW Group, si è piazzato al terzo posto nella stessa categoria.

La premiazione è avvenuta ieri, con Gianluca Durante, Direttore Vendite BMW, a ricevere il riconoscimento. Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia, ha espresso grande soddisfazione, ringraziando i partner e i dealer per il loro impegno nel business. "Il premio di brand elettrico numero 1 di DealerSTAT 2024 per BMW e le performance generali sia del brand BMW che del brand MINI testimoniano l’eccellenza del lavoro fatto finora con passione ed attenzione ai dettagli", ha dichiarato Di Silvestre.

Il BMW Group offre attualmente 15 modelli di vetture BEV, inclusi prodotti dei brand BMW, MINI e Rolls-Royce, coprendo tutti i segmenti di mercato per soddisfare le esigenze di mobilità a zero emissioni. Il prossimo anno vedrà il lancio dei modelli della Neue Klasse, che introdurranno la sesta generazione del powertrain elettrico BMW, promettendo miglioramenti significativi in termini di efficienza, tempi di ricarica e autonomia.

Oltre al primo posto nell’elettrico, BMW e MINI hanno ottenuto ottimi risultati in diverse aree dello studio DealerSTAT:

Valutazione complessiva: BMW è al 1° posto e MINI al 3° tra i marchi premium.

Management vendita: comprensione del mercato, BMW è al 1° posto e MINI al 2° tra i marchi premium.

Management post-vendita: comprensione del mercato, BMW è al 1° posto assoluto.

Prodotto: competitività dei prezzi, BMW è al 1° posto e MINI al 2° tra i marchi premium.

Sistemi informatici: supporto fornito dalla Casa, BMW è al 1° posto e MINI al 2° tra i marchi premium.

Customer experience: strumenti per la vendita online, BMW è al 1° posto e MINI al 2° assoluto.

Questi risultati confermano l’ottimo lavoro svolto dalla filiale italiana del BMW Group, sia in termini di competitività della gamma di vetture Full Electric che nell’efficacia delle iniziative di marketing e dei servizi forniti per abilitare i clienti alla tecnologia elettrica.