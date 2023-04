BMW raddoppia vendite veicoli elettrici nel trimestre

Il BMW Group ha registrato una crescita significativa nelle vendite di veicoli elettrici (+83,2%) nel primo trimestre del 2023.

Complessivamente, il BMW Group ha consegnato ai clienti un totale di 64.647 veicoli BMW e MINI green nei primi tre mesi dell'anno. Il marchio BMW è riuscito a più che raddoppiare le vendite di veicoli completamente elettrici nel primo trimestre, con 55.979 unità consegnate ai clienti (+112,3%). “La nostra solida gamma di prodotti continua ad attrarre i nostri clienti a livello globale. I nostri veicoli completamente elettrici, in particolare, stanno beneficiando di un'elevata domanda in tutto il mondo. Siamo stati quindi in grado di mantenere un buon ritmo di crescita della mobilità elettrica nel primo trimestre", ha dichiarato Pieter Nota, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, responsabile per Customer, Brands, Sales.

Nel primo trimestre di quest'anno, il BMW Group ha consegnato ai clienti di tutto il mondo un totale di 588.138 veicoli BMW, MINI e Rolls-Royce (-1,5%). Le conseguenze dell'ondata di coronavirus in Cina e il suo impatto sull'ambiente economico si fanno ancora sentire chiaramente in tutti i settori. In Europa, le vendite del BMW Group sono diminuite leggermente rispetto all'anno precedente, soprattutto a causa del divieto di esportazione e produzione per il mercato russo. Tuttavia, a marzo è stata evidente una chiara tendenza al rialzo in tutto il mondo. Con la prospettiva di una crescita redditizia in quello che rimane un ambiente commerciale difficile e con un aumento molto dinamico delle vendite di veicoli elettrici, il BMW Group è fiducioso per l'anno 2023. Questo è sostenuto da un forte portafoglio ordini complessivo. Il BMW Group prevede una leggera crescita delle consegne ai clienti di tutto il mondo nel segmento automobilistico nel 2023. Entro il 2024, almeno uno su cinque dei nuovi veicoli dell'azienda dovrebbe avere una trasmissione completamente elettrica; entro il 2025, un veicolo nuovo su quattro dovrebbe essere un BEV e, entro il 2026, circa uno su tre. Il marchio BMW ha venduto 517.957 unità in tutto il mondo tra gennaio e marzo del 2023 (-0,4%). I clienti sono particolarmente entusiasti dei veicoli completamente elettrici: nell'anno fino alla fine di marzo, le consegne di BMW sono aumentate del +112,3% a 55.979 unità e il marchio è riuscito a raddoppiare ancora una volta le vendite di veicoli completamente elettrici rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Le BMW iX, BMW i7, BMW i4 e BMW iX3 sono state particolarmente richieste. BMW M ha iniziato l'anno con una notevole crescita: le vendite del primo trimestre del 2023 sono aumentate significativamente rispetto all'anno precedente, con un totale di 46.430 unità vendute (+18,9%). Il principale motore di crescita è la derivata BMW M Performance, la i4 M50. Anche la nuova M3 Touring, introdotta di recente, è molto richiesta. Saldamente affermate sul mercato e sempre più richieste, anche la M3 berlina e la M4 hanno contribuito in modo determinante al successo del primo trimestre. Il marchio automobilistico premium MINI ha venduto 68.541 unità (- 9,2%) nei primi tre mesi dell'anno. Anche la domanda per la MINI Cooper SE completamente elettrica rimane elevata. Rolls-Royce Motor Cars ha iniziato il 2023 con una leggera crescita, consegnando ai clienti un totale di 1.640 veicoli (+1%) nel primo trimestre. La crescita è stata registrata nella maggior parte dei mercati, con ordini completi per tutti i modelli fino alla fine dell'anno. Tutte le autovetture Rolls-Royce presentano elementi su misura di eccezionale artigianalità, come dimostra la Phantom Syntopia, annunciata di recente.

I preparativi per le prime consegne ai clienti della Rolls-Royce Spectre, la prima super coupé elettrica extralusso al mondo, sono in pieno svolgimento in vista del suo lancio sul mercato nel quarto trimestre del 2023; entro la fine del 2030, Rolls- Royce offrirà solo veicoli completamente elettrici. Tra gennaio e marzo, BMW Motorrad ha aumentato le vendite dell'1,1%, raggiungendo le 47.935 unità - battendo il precedente massimo storico del primo trimestre dell'anno scorso e registrando ancora una volta il miglior risultato di vendita del primo trimestre.