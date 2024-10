BMW Serie 1: La quarta generazione della compatta premium ridefinisce sportività ed efficienza

La BMW Serie 1, pioniera del piacere di guida nel segmento delle compatte premium, si evolve nella sua quarta generazione con un design più dinamico, motorizzazioni ibride a 48 volt e un telaio migliorato.

La nuova BMW Serie 1 non solo rafforza il suo status di veicolo sportivo, ma sottolinea l'impegno del marchio verso la sostenibilità, grazie a un processo di produzione che ottimizza il riciclo dei materiali. Il lancio sul mercato è previsto per ottobre 2024, con la Germania come principale mercato, seguita da altri Paesi europei e dal Giappone.

Design sportivo e proporzioni BMW



Il carattere sportivo della nuova BMW Serie 1 si riflette nelle sue proporzioni classiche: un cofano lungo, un tetto discendente e una cellula passeggeri arretrata. La lunghezza è aumentata di 42 millimetri rispetto al modello precedente, per un totale di 4.361 mm, mentre la larghezza resta invariata a 1.800 mm e l’altezza aumenta di 25 mm. Il frontale ribassato e la griglia BMW più prominente enfatizzano ulteriormente il look sportivo.

I fari a LED di serie si caratterizzano per una firma luminosa distintiva, mentre gli optional includono fari adattivi a LED con funzioni avanzate come l’abbagliamento a matrice e le cornering light. Lateralmente, la silhouette a cuneo e la grafica piatta dei finestrini definiscono il profilo elegante della vettura, mentre la Shadow Line lucida di serie aggiunge un tocco di esclusività. Nella parte posteriore, i fari a LED e l’inserto del diffusore donano un aspetto potente e sportivo.

La nuova BMW Serie 1 offre anche una novità nel segmento: la possibilità di scegliere una verniciatura del tetto a contrasto, con una finitura nera lucida che amplifica il carattere sportivo della vettura. Sono disponibili inoltre diverse opzioni di verniciature BMW Individual per soddisfare i gusti più raffinati.

BMW M135 xDrive: Il top della gamma



Al vertice della gamma si posiziona la BMW M135 xDrive, con un motore a quattro cilindri da 221 kW (300 CV) e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi. Dotata di trazione integrale intelligente e telaio adattivo M, la M135 xDrive offre prestazioni elevate e un controllo di guida superiore. All'esterno, la griglia M con barre orizzontali, le calotte degli specchietti retrovisori specifiche e i quattro terminali di scarico la rendono immediatamente riconoscibile.

Il pacchetto tecnologico M disponibile esclusivamente per la M135 xDrive include componenti avanzati per le sospensioni, una maggiore rigidità del telaio e il sistema frenante M Compound. Questo modello è inoltre dotato di cerchi forgiati da 19 pollici per un look più aggressivo e prestazioni migliorate.

Interni moderni e sostenibili



Gli interni della nuova BMW Serie 1 sono completamente rinnovati e offrono un ambiente premium senza pelle di serie, riflettendo il carattere progressista del veicolo. I sedili sportivi M, disponibili nella versione Veganza/Alcantara, sono parte del pacchetto M Sport e offrono un elevato livello di comfort anche sui lunghi viaggi. È possibile scegliere tra diverse opzioni di sedili, inclusi quelli con funzione di massaggio e riscaldamento.

Il BMW Curved Display, con uno schermo digitale completamente ridisegnato, domina il cruscotto. Composto da un Information Display da 10,25 pollici e un Control Display da 10,7 pollici, il sistema di infotainment BMW iDrive con QuickSelect garantisce un'esperienza utente intuitiva, grazie a un'interfaccia digitale che riduce il numero di comandi fisici.

Motorizzazioni ibride e efficienza migliorata



La gamma motori della nuova BMW Serie 1 comprende sia unità benzina che diesel, tutte dotate della tecnologia mild hybrid a 48 volt per ottimizzare l'efficienza e migliorare la risposta del motore. Il motore a tre cilindri della BMW 120 eroga una potenza di 125 kW (170 CV), mentre la BMW 120d, equipaggiata con un motore diesel a quattro cilindri, offre 120 kW (163 CV) e una coppia migliorata.

La trasmissione di serie per tutte le versioni è un cambio Steptronic a 7 rapporti con doppia frizione, che garantisce cambi di marcia fluidi e dinamici. La nuova BMW M135 xDrive offre invece un motore da 221 kW (300 CV), che la posiziona come la versione più potente della gamma.

Telaio avanzato e maggiore rigidità



L'agilità e la precisione di guida della nuova BMW Serie 1 sono migliorate grazie a un telaio avanzato e a una scocca più rigida. La stabilità direzionale è garantita da un angolo di sterzata maggiorato del 20%, mentre il sistema frenante integrato e i cerchi in lega leggera da 17 pollici (di serie) completano l'esperienza di guida.

Per chi desidera ancora più sportività, è disponibile l'Adaptive M Chassis, che abbassa l’assetto di 8 mm per migliorare le prestazioni in curva e la maneggevolezza. I cerchi in lega da 19 pollici opzionali e il sistema frenante sportivo M offrono una personalizzazione adatta ai guidatori più esigenti.

Tecnologia e sistemi di assistenza alla guida



La nuova BMW Serie 1 è equipaggiata con una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida, come il Driving Assistant, il Lane Departure Warning e il Traffic Sign Recognition. Questi sistemi, insieme al Parking Assistant con Reversing Assistant, sono di serie su tutta la gamma.

Tra le opzioni più avanzate, il Parking Assistant Professional permette di controllare le manovre di parcheggio tramite smartphone. Il pacchetto Premium, che include l’head-up display e il sistema audio Harman Kardon, offre un'esperienza di guida all'avanguardia e su misura.

Innovazioni digitali e BMW iDrive con QuickSelect



Il nuovo sistema operativo BMW 9 porta l’esperienza digitale a un livello superiore, grazie al BMW iDrive con QuickSelect, che consente un accesso diretto alle funzioni principali senza la necessità di navigare attraverso sottomenu. Il sistema supporta aggiornamenti software via etere e offre numerosi servizi digitali aggiuntivi.

La nuova offerta BMW Digital Premium, accessibile tramite il BMW ConnectedDrive Store, include servizi digitali avanzati, come lo streaming di musica e video, notizie e giochi. Il sistema di navigazione è ottimizzato per offrire una pianificazione efficiente dei percorsi e per integrare il pagamento digitale delle tariffe di parcheggio e dei carburanti direttamente dal veicolo.