BMW Startup Garage: 10 anni di innovazione e collaborazione con le startup

BMW Startup Garage celebra il suo decimo anniversario come motore dell'innovazione per il settore automobilistico.

Dal 2015, il programma venture client del BMW Group ha valutato oltre 4.700 startup, avviando più di 220 progetti con aziende emergenti di 26 paesi. Tra queste, 30 startup sono diventate fornitori e partner strategici del gruppo, contribuendo all'evoluzione della mobilità del futuro.

A differenza dei tradizionali programmi di investimento, BMW Startup Garage non entra nel capitale delle startup, ma opera come cliente (venture client), offrendo un'opportunità unica per le aziende emergenti di testare e sviluppare le proprie soluzioni con un grande player del settore.

Un decennio di crescita globale

Nato nel 2015 a Garching, vicino a Monaco, il BMW Startup Garage ha ampliato la propria presenza con uffici a Mountain View, Shanghai, Seoul, Tokyo, Tel Aviv, e dal 2024 anche a Greenville (USA). La rete globale di 18 esperti lavora in sinergia con BMW i Ventures, il fondo di venture capital che investe in startup capaci di rivoluzionare la mobilità, la produzione e la supply chain.

“Per il BMW Group, integrare startup innovative con obiettivi mirati è fondamentale”, affermaRobert Hein, Head of the BMW Startup Garage. “Beneficiamo delle nuove idee e prospettive che emergono dalla collaborazione, oltre che del dinamismo e dell'agilità delle startup. Questo ci consente di contribuire in modo mirato allo sviluppo dell'innovazione all'interno del BMW Group.”

Il caso Embotech: da startup a partner strategico

Un esempio di successo è quello di Embotech AG, startup svizzera che ha sviluppato il sistema Automated Vehicle Marshalling (AVM), una tecnologia che consente ai veicoli di muoversi autonomamente all'interno degli stabilimenti BMW. Grazie al supporto del BMW Startup Garage dal 2018, oggi Embotech è un partner globale consolidato nella logistica del gruppo, tanto che BMW i Ventures ha acquisito una partecipazione azionaria nell'azienda nel dicembre 2024.

BMW Startup Garage: alla ricerca delle startup del futuro

Per il 2024, il BMW Startup Garage punta a rafforzare ulteriormente il proprio impatto globale, cercando nuove startup in grado di innovare nel settore della mobilità e della produzione. Le aziende interessate possono candidarsi al programma attraverso il sito ufficiale bmwstartupgarage.com.

Con dieci anni di successi e una rete di partner strategici in continua espansione, BMW Startup Garage si conferma un punto di riferimento per l'innovazione automobilistica, offrendo alle startup emergenti un accesso diretto al settore e una concreta opportunità di crescita.