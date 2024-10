BMW svela la serie 2 Gran Coupé 2025: eleganza sportiva e tecnologia avanzata

La nuova BMW Serie 2 Gran Coupé 2025 si prepara a riscrivere le regole del segmento con un restyling che esalta le caratteristiche sportive del marchio tedesco

e introduce tecnologie all’avanguardia, confermando il DNA sportivo e tecnologico di BMW. Con il suo debutto previsto per marzo 2025, questa nuova edizione del Gran Coupé presenta un aggiornamento estetico e tecnico che lo posiziona come un riferimento nel suo segmento.

Design esterno rinnovato e caratteristiche distintive



Il frontale della BMW Serie 2 Gran Coupé è ora ancora più espressivo grazie a una griglia del radiatore ridisegnata e fari a LED di serie che donano un aspetto moderno e sportivo. L'opzione dei fari a LED adattivi offre una funzione di abbaglianti antiabbagliamento a matrice, mentre l’accentuazione blu opzionale e il sistema Iconic Glow illuminano la griglia del radiatore, disponibile dal marzo 2025.

La silhouette dinamica, definita da un cofano lungo e sbalzi corti, contribuisce a sottolineare l'eleganza sportiva della vettura. La linea del tetto scorre fluidamente verso la parte posteriore, mentre la zona delle spalle si distingue per la sua forma atletica. Il posteriore della BMW Serie 2 Gran Coupé si distingue per linee pulite e fari sottili dal design innovativo, accompagnati da scarichi integrati invisibili, con l’eccezione della versione M235 xDrive Gran Coupé, che sfoggia un design specifico orientato alla sportività.

Le dimensioni sono aumentate leggermente, con una lunghezza di 4.546 millimetri e un’altezza maggiorata di 25 millimetri, per un totale di 1.445 millimetri. Questo aumento rende la nuova Serie 2 ancora più spaziosa e confortevole senza sacrificare l’agilità e il carattere compatto che la contraddistinguono.

Interni di lusso sostenibili



BMW ha deciso di abbracciare una filosofia eco-sostenibile, offrendo interni completamente privi di pelle. I sedili possono essere rivestiti in Veganza/Alcantara, materiali che combinano eleganza e sostenibilità. I dettagli artigianali, come le cuciture a contrasto cucite a mano e le finiture interne in alluminio fresato retroilluminato, elevano l’atmosfera premium degli interni.

Il cockpit ridisegnato ospita il BMW Curved Display e il nuovo selettore del cambio, che contribuiscono a creare un ambiente di guida tecnologico e all’avanguardia. I sedili sportivi opzionali, disponibili nelle versioni Econeer e M Sport, sono dotati di funzioni di regolazione elettrica, riscaldamento e, in alcuni casi, di massaggio.

Il comfort non è sacrificato nemmeno nei lunghi viaggi, grazie al supporto lombare opzionale e alla possibilità di scegliere sedili sportivi con funzione di riscaldamento. Lo spazio di carico posteriore raggiunge i 430 litri, con la possibilità di suddividere lo schienale dei sedili posteriori in modalità 40:20:40.

Prestazioni migliorate con il pacchetto M Sport



Il modello di punta, la BMW M235 xDrive Gran Coupé, si distingue per le sue prestazioni eccezionali. Dotata di un motore a 4 cilindri da 221 kW/300 CV, accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi. Il pacchetto M Technology, disponibile esclusivamente per questa versione, comprende cerchi in lega leggera M da 19 pollici e un sistema frenante in mescola M per prestazioni di decelerazione migliorate.

Il pacchetto M Sport aggiunge ulteriore dinamismo, grazie a sospensioni adattive M, che riducono l’altezza del veicolo di 8 millimetri, e uno sterzo sportivo che ottimizza l’agilità della vettura. La gamma di motorizzazioni comprende versioni elettrificate mild-hybrid da 48 volt, con potenze che variano da 150 CV della BMW 218d Gran Coupé ai 170 CV della BMW 220 Gran Coupé.

Tecnologia BMW iDrive e digitalizzazione avanzata



Il nuovo BMW iDrive, basato sul sistema operativo BMW Operating System 9, rappresenta il cuore dell’esperienza digitale della BMW Serie 2 Gran Coupé. Grazie a QuickSelect, i comandi principali sono accessibili direttamente dal display, senza la necessità di navigare attraverso sottomenu complessi. Questo rende l'interazione con la vettura più intuitiva e comoda, integrando perfettamente comandi touch, controllo vocale e pulsanti multifunzione sul volante.

Inoltre, i clienti possono personalizzare ulteriormente l’esperienza di guida con aggiornamenti over-the-air, aggiungendo funzioni specifiche in base alle loro esigenze, come il BMW Digital Premium, che offre streaming di musica, video, notizie e giochi direttamente nell’abitacolo.

Sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia



La nuova BMW Serie 2 Gran Coupé è dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida che elevano il comfort e la sicurezza. Di serie, troviamo il Driving Assistant, che include il sistema di avviso collisione, il Lane Departure Warning e il riconoscimento dei limiti di velocità. Il Parking Assistant con assistente alla retromarcia consente manovre più agevoli in spazi ristretti.

Per chi desidera un livello superiore di tecnologia, il Parking Assistant Professional consente di controllare le manovre di parcheggio da remoto, utilizzando un’applicazione su smartphone. Gli aggiornamenti includono anche il Cruise Control adattivo con funzione Stop & Go e il controllo della velocità in base al percorso.