BMW Vision Driving Experience: il futuro della guida ad alte prestazioni

BMW ha presentato il suo nuovo veicolo di prova, il Vision Driving Experience,

un laboratorio su ruote progettato per spingere al limite la dinamica di guida e testare le più avanzate tecnologie di gestione della trazione. Questo prototipo non sarà prodotto in serie, ma servirà come base di sviluppo per la Neue Klasse, la futura generazione di veicoli BMW.

Il cuore del progetto è l'Heart of Joy, una rivoluzionaria unità di controllo che integra trazione, frenata e recupero energetico, portando l’efficienza e il piacere di guida a un livello superiore. Il Vision Vehicle ha già superato il suo test più impegnativo presso il BMW Performance Driving Center di Spartanburg, dimostrando le capacità dell'Heart of Joy in condizioni estreme.

Un nuovo concetto di dinamica di guida

Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, ha svelato il prototipo durante l’IAA 2023, evidenziando l’importanza dell’unità di controllo, che entrerà in produzione sui futuri modelli della Neue Klasse. Frank Weber, membro del Consiglio di Amministrazione responsabile dello Sviluppo, ha dichiarato: "L'Heart of Joy ci consente di elevare il piacere di guida non solo a un livello superiore, ma persino oltre. Stiamo aumentando l’efficienza e l’autonomia, poiché il guidatore frenerà quasi esclusivamente tramite il recupero di energia".

Elaborazione dati dieci volte più veloce

L’unità di controllo Heart of Joy è in grado di elaborare dati dieci volte più velocemente rispetto ai sistemi precedenti, gestendo in tempo reale trazione, frenata, ricarica e recupero energetico. Integrata con il BMW Dynamic Performance Control, questa tecnologia offre una reattività e una precisione senza precedenti, trasformando radicalmente l’esperienza di guida.

Grazie alla sua architettura avanzata, la Neue Klasse sarà in grado di offrire una guida più fluida e intuitiva, con un controllo senza pari in curva e una gestione della trazione ottimale. Il Vision Vehicle sviluppa una coppia impressionante di 18.000 Nm, testando così le capacità estreme del sistema prima di implementarlo nei modelli di serie.

Sterzata precisa e frenata più fluida nella storia dell’automobile

Con il supporto dell'Heart of Joy, la BMW Vision Driving Experience offre un’eccezionale stabilità in curva e una trazione straordinaria. Il guidatore avrà bisogno di meno interventi per mantenere la traiettoria, rendendo la guida più intuitiva e prevedibile.

A basse velocità, come nel traffico cittadino o durante il parcheggio, la risposta ultra-rapida della vettura migliora l’esperienza di guida, mentre nei modi di guida D e B il sistema gestisce in modo armonioso fasi di arresto e ripartenza, garantendo una fluidità senza pari.

Efficienza migliorata del 25% grazie al recupero energetico

Uno degli aspetti più innovativi dell’Heart of Joy è il suo sistema avanzato di recupero energetico in frenata, che permette di ridurre l’uso dei freni convenzionali per il 98% delle situazioni di guida quotidiana. Solo in caso di frenate di emergenza sarà necessario l’intervento dei freni tradizionali. Complessivamente, questa tecnologia permette un incremento dell’efficienza fino al 25%.

Un ulteriore dettaglio distintivo della Vision Driving Experience è il sistema di codici colore sui cerchi, che evidenzia le fasi di guida: verde per l’accelerazione, blu per il recupero energetico e arancione per la frenata convenzionale.

Quattro nuovi “super cervelli” per la BMW del futuro

La Neue Klasse sarà dotata di quattro unità di controllo avanzate, che integrano diverse funzionalità in un’unica architettura intelligente. Oltre all’Heart of Joy, altri tre “super cervelli” saranno responsabili della guida autonoma, dell’infotainment e delle funzioni di comfort, migliorando l’esperienza complessiva di guida.

Anteprima mondiale al Salone dell'Auto di Shanghai 2025

BMW ha annunciato che il Vision Driving Experience farà il suo debutto ufficiale all’Auto Shanghai 2025, dove il pubblico potrà vedere da vicino l’evoluzione della dinamica di guida elettrica targata BMW. Con questa innovazione, il marchio tedesco si prepara a ridefinire il concetto stesso di piacere di guida, portandolo a livelli mai visti prima.