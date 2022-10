BMW X1 arriva alla terza generazione sempre piu’ innovativa

Arriva alla sua terza generazione la nuova BMW X1, caratterizzata da un aspetto robusto, versatilità, innovazione e, per la prima volta, un sistema di trazione completamente elettrico.

Un nuovo sistema operativo con BMW Operating System 8 e BMW Curved Display, oltre a una scelta molto più ampia di sistemi di guida e di parcheggio automatizzati, contribuiscono a definire l’indole orientata verso il futuro di questo Sports Activity Vehicle per il segmento. Il design all’avanguardia degli interni, l'ambiente sofisticato e la selezione molto più ampia di equipaggiamenti di serie rispetto al modello precedente valorizzano il suo carattere premium.

Sarà possibile scegliere tra due motori a benzina e due motori diesel. Questi saranno abbinati a un cambio Steptronic a sette rapporti con doppia frizione di serie e, a seconda del modello, la trazione sarà anteriore o tramite il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive. Le caratteristiche distintive del design includono proporzioni vigorose, contorni quasi squadrati dei passaruota e il caratteristico stile BMW X del frontale e del posteriore. Il frontale eretto della nuova BMW X1 le conferisce una presenza molto più marcata, con i sottili fari a LED, la grande griglia a doppio rene BMW quasi quadrata, le linee a forma di X che si irradiano ai lati e le accattivanti strisce cromate nella presa d'aria inferiore. Superfici scolpite e linee del tetto allungate sono le caratteristiche distintive della silhouette del nuovo modello. Nel posteriore, il sottile lunotto, le linee orizzontali, i suggestivi fari a LED e i passaruota svasati creano il tipico look da SAV. Gli elementi chiave del nuovo abitacolo sono il sottile quadro strumenti, il BMW Curved Display, il bracciolo "fluttuante" con pannello di controllo integrato e il vassoio per smartphone con illuminazione indiretta nella parte anteriore della console centrale. Sono stati apportati miglioramenti sia al comfort acustico che alla protezione degli occupanti.

INTERVISA A ALESSANDRO TOFFANIN BMW ITALIA

Il sistema di sicurezza passiva integrata comprende ora anche un nuovo interaction airbag tra i sedili anteriori. Il divano posteriore della nuova BMW X1 comprende tre sedute che offrono un notevole miglioramento del comfort di seduta. La capacità del bagagliaio può essere aumentata da 540 a un massimo di 1.600 litri. Il sistema di navigazione BMW Maps, il volante in pelle Sport, il climatizzatore automatico intelligente a due zone e il sensore pioggia con attivazione automatica dei fari sono tutti di serie nella nuova generazione della BMW X1, così come quattro porte USB-C, due prese di corrente da 12 V e un numero molto maggiore di sistemi di assistenza alla guida rispetto al modello precedente. La nuova BMW X1 sarà lanciata con una scelta di motori a combustione convenzionale con due unità a benzina e due a diesel della nuova generazione di motori Efficient Dynamics del BMW Group. La tecnologia mild hybrid a 48V di seconda generazione, con un motore elettrico integrato nel cambio Steptronic a sette rapporti, contribuisce ad aumentare l'efficienza e l'erogazione di potenza dei due motori.

Ciò consente alla BMW X1 xDrive23i a quattro cilindri (consumo di carburante combinato: 7,2 - 6,5 l100 km; emissioni di CO2 combinate: 162 - 146 gkm) di produrre una potenza massima di 160 kW/218 CV. I progressi tecnologici della nuova BMW X1 rispetto al modello precedente sono evidenti anche nella varietà di sistemi di guida e parcheggio automatizzati disponibili. Tra le dotazioni di serie figurano il Cruise Control con funzione di frenata e il sistema di avviso di collisione anteriore, che ora è anche in grado di rilevare il traffico in arrivo quando si svolta a sinistra e i pedoni e i ciclisti quando si svolta a destra. Anche il sistema di assistenza al parcheggio, con telecamera di assistenza alla retromarcia e assistente alla retromarcia, fa parte dell'equipaggiamento di serie. La nuova BMW X1 offre ai suoi occupanti l'esperienza multisensoriale di ultima generazione del BMW iDrive sotto forma del BMW Live Cockpit Plus, montato di serie. Basato sul BMW Operating System 8, comprende il BMW Curved Display con una grafica e una struttura di menu all'avanguardia e il BMW Intelligent Personal Assistant che ora ha acquisito ulteriori competenze. Il gruppo di schermi completamente digitali è formato dal display informativo da 10,25 pollici e dal display di controllo con una diagonale di 10,7 pollici. Il nuovo BMW iDrive fornisce un controllo vocale e tattile intuitivo. L'ampia digitalizzazione degli interni consente di ridurre significativamente il numero di pulsanti fisici, comandi e interruttori necessari per il funzionamento.