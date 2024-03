Bonus colonnine 2024: nuove opportunità per imprese e professionisti

Il 15 marzo 2024 segna una data importante per le imprese e i professionisti italiani interessati alla mobilità sostenibile: riparte il Bonus Colonnine,

l'incentivo dedicato all'acquisto e all'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e gestito da Invitalia, questo incentivo si propone di supportare la transizione ecologica nel settore della mobilità, facilitando l'accesso a soluzioni di ricarica elettrica.

Dopo il successo della prima edizione, conclusasi il 30 novembre 2023, sono ancora disponibili fondi per più di 70 milioni di euro, destinati a finanziare progetti su tutto il territorio nazionale. Il Bonus Colonnine è aperto a imprese di tutte le dimensioni e a singoli professionisti, offrendo un contributo pari al 40% delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole del de minimis. Le spese qualificabili per il bonus includono l'acquisto e l'installazione di colonnine di ricarica, gli impianti elettrici necessari, le opere edili indispensabili e i dispositivi per il monitoraggio delle infrastrutture.

La peculiarità di questo incentivo risiede nella sua ampia applicabilità: è rivolto non solo alle grandi aziende, ma anche ai piccoli imprenditori e ai liberi professionisti, sottolineando l'importanza di un approccio inclusivo alla mobilità elettrica. Inoltre, il fatto che le spese ammissibili debbano essere sostenute successivamente al 4 novembre 2021 e documentate tramite fatturazione elettronica garantisce trasparenza e tracciabilità nell'utilizzo dei fondi.

La procedura di domanda per il Bonus Colonnine è interamente digitalizzata: le candidature possono essere inviate online a partire dalle 12.00 del 15 marzo 2024 e fino alle 17.00 del 30 giugno 2024. Questo sistema facilita l'accesso all'incentivo e rende il processo più agile per tutte le parti coinvolte.

Il Bonus Colonnine rappresenta una significativa opportunità di investimento per le imprese e i professionisti che intendono contribuire alla transizione ecologica del paese, promuovendo l'adozione di veicoli elettrici attraverso lo sviluppo di infrastrutture di ricarica accessibili. Con un impegno finanziario rilevante e l'obiettivo di estendere la rete di ricarica su scala nazionale, questo incentivo segna un passo avanti verso una mobilità più sostenibile e un futuro a basse emissioni.