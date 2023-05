Bower & Wilkins regala il suono perfetto alla DB12

Due iconici marchi britannici insieme per il lancio della uova DB12, la Aston Martin dotata di Surround Sound System di Bowers & Wilkins,

basato su tecnologie e innovazioni presenti negli altoparlanti, che conferiscono a questo sistema un suono equilibrato e preciso, con 15 diffusori e doppia amplificazione a 14 canali e una tecnologia di elaborazione del suono all'avanguardia.

La qualità immersiva del sistema audio ad alte prestazioni è ottenuta grazie alla perfetta posizione, direzione e simmetria dei diffusori, che sono stati meticolosamente integrati nella struttura della DB12. Collocati nel cruscotto, nelle portiere e dietro il montante B, i tweeter Bowers & Wilkins Nautilus™ Aluminium Double Dome derivano dall'iconico altoparlante Bowers & Wilkins Nautilus™, con canali di diffusione a spirale che assorbono il suono riflesso dalla parte posteriore di ciascun tweeter. Le risonanze sono ridotte al minimo per un'esperienza di ascolto incredibilmente dettagliata e coinvolgente, in cui si sente solo l'audio che fa parte della performance. Posizionati nelle immediate vicinanze dei tweeter, gli speaker mid-range Continuum® da 100 mm rappresentano il risultato di otto anni di sviluppo e un grande passo avanti nelle prestazioni dei diffusori midrange. L'autenticità e la precisione nella riproduzione di voci e strumenti creano un suono veramente realistico in tutta la DB12, per tutti i passeggeri.

Basata sul principio del controllo e con una flessibilità ottimizzata, la struttura a intreccio è pensata per assorbire le risonanze indesiderate, ottenendo un suono dei medi più pulito e un ridotto rumore indesiderato, con una prestazione più aperta e neutrale. Con la sua splendida finitura argentata, il Continuum™ Cone è tanto accattivante quanto tecnologicamente avanzato. La tecnologia Tweeter-on-Top vede il tweeter separato dal resto del cabinet per ridurre la colorazione.