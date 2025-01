Brussels Motor Show 2025 (10-19 gennaio): il grande ritorno 63 le case presenti

Dopo un anno di pausa, il Salone dell’Auto di Bruxelles torna a essere protagonista nel calendario degli eventi internazionali con la sua 101a edizione.

Dal 10 al 19 gennaio 2025, i Palais du Heysel accoglieranno 63 marchi automobilistici, un numero record che sottolinea l’importanza di questa kermesse per l’industria automobilistica. Sotto il tema centrale "Find your drive, drive your life", il Salone si propone di guidare i visitatori attraverso le innovazioni, le tecnologie e le soluzioni di mobilità del futuro.

Un evento all’insegna della diversità

Mai prima d’ora così tanti marchi automobilistici avevano partecipato al Salone dell’Auto di Bruxelles. Questa edizione 2025 rappresenta un record assoluto con la presenza di 63 marchi di autovetture, veicoli commerciali leggeri e ricreativi. "Questo entusiasmo testimonia la vitalità del settore", ha dichiarato Frank Van Gool, CEO di FEBIAC. "Il ritorno del Brussels Motor Show è accolto con favore sia dai grandi nomi del settore che dai nuovi attori. È un appuntamento cruciale per l’economia e per la mobilità sostenibile".

Grazie a questa varietà, i visitatori potranno esplorare un’ampia gamma di veicoli e tecnologie, dalle soluzioni completamente elettriche alle tecnologie ibride e ai motori a combustione interna. Una ricchezza che permetterà agli acquirenti di confrontare direttamente le diverse offerte e trovare risposte personalizzate alle loro esigenze.

Tecnologia e sostenibilità in primo piano

Uno degli aspetti chiave del Brussels Motor Show 2025 è la crescente attenzione verso l’elettrificazione. In particolare, il settore B2B sta registrando un’adozione massiccia di veicoli elettrici, mentre i clienti privati continuano a esplorare soluzioni ibride o tradizionali. La varietà di propulsori presenti al Salone riflette un settore in evoluzione, in grado di soddisfare ogni esigenza di mobilità.

Esperienze per tutti i visitatori

Il Salone dell’Auto non si limita all’esposizione di veicoli, ma offre anche numerose esperienze interattive. Attraverso simulazioni, animazioni e sessioni di domande e risposte con i rappresentanti dei marchi, i visitatori potranno approfondire le caratteristiche tecniche e le potenzialità di ciascun modello. Inoltre, il tema “Find your drive, drive your life” punta a ispirare una mobilità sempre più personalizzata e consapevole.

Un palco internazionale

Con più di 300.000 visitatori attesi e un crescente interesse da parte della stampa internazionale, il Brussels Motor Show 2025 si conferma uno degli eventi automobilistici più importanti in Europa. Tra i momenti clou, la proclamazione dell’ambito titolo “Car of the Year”, che sarà assegnato durante la giornata inaugurale.

Freddy De Mulder, presidente del Consiglio di amministrazione di FEBIAC, ha sottolineato l’importanza del Salone per il Belgio e oltre: “Il Brussels Motor Show è un simbolo di eccellenza, capace di attrarre attenzione internazionale e influenzare le dinamiche del mercato. Dopo anni di trasformazioni globali, il nostro evento dimostra una resilienza e una rilevanza uniche.”

Accessibilità per tutti

Nonostante il prestigio dell’evento, il costo dei biglietti rimane accessibile. Con un prezzo di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i ragazzi dai 10 ai 15 anni, il Salone si apre a un pubblico ampio. Inoltre, una speciale promozione nei negozi Carrefour offrirà biglietti a metà prezzo per le giornate del 14, 15 e 16 gennaio, garantendo l’accesso a soli 7,50 euro. I bambini sotto i 10 anni potranno accedere gratuitamente, rendendo il Salone un evento perfetto anche per le famiglie.

Il Brussels Motor Show 2025 rappresenta un appuntamento imperdibile per appassionati, professionisti e famiglie. Con la sua offerta diversificata e un focus sulle soluzioni di mobilità del futuro, il Salone celebra l’evoluzione del settore e si conferma un pilastro dell’industria automobilistica internazionale. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica nei Palais du Heysel dal 10 al 19 gennaio.