BYD: 30 anni di innovazione e 10 milioni di veicoli a nuova energia prodotti

BYD, leader globale nella produzione di veicoli a nuova energia (NEV) e di batterie, ha celebrato il suo 30° anniversarioraggiungendo un traguardo senza precedenti: la produzione del suo 10milionesimo veicolo NEV.

L’evento si è tenuto presso lo stabilimento di Xiaomo, nella Zona di Cooperazione Speciale Shenzhen-Shanwei, e ha riaffermato il ruolo di BYD come protagonista della mobilità sostenibile a livello mondiale.

Da startup a multinazionale

Fondata nel 1995 con soli 20 dipendenti, BYD ha intrapreso un percorso straordinario che l’ha trasformata in una multinazionale con quasi un milione di collaboratori. Wang Chuanfu, Presidente dell’azienda, durante il suo discorso commemorativo ha sottolineato come innovazione, visione strategica e perseveranza siano stati i pilastri del successo dell’azienda.

In 15 anni, BYD ha prodotto i suoi primi 5 milioni di veicoli a nuova energia, ma ha impiegato appena 15 mesi per raddoppiare questo numero, un risultato che testimonia l’accelerazione delle strategie produttive e l’adozione su larga scala di tecnologie avanzate.

Un traguardo simbolico: La DENZA Z9

Il 10milionesimo veicolo prodotto, una DENZA Z9, è stato consegnato a Feng Ji, fondatore e CEO di Game Science, noto per il gioco “Black Myth: Wukong”. Questa consegna sottolinea il legame tra BYD e l’innovazione, simboleggiando il futuro dell’azienda nella combinazione tra mobilità e intelligenza tecnologica.

Innovazione e investimenti per il futuro

Guardando avanti, BYD ha annunciato un investimento di 100 miliardi di yuan per lo sviluppo di tecnologie intelligenti, tra cui l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi automobilistici. Questo impegno garantirà un aggiornamento costante dei modelli in gamma e consoliderà la posizione di BYD come pioniere nel settore della mobilità intelligente e sostenibile.

Wang Chuanfu ha presentato anche le “BYD Basic Guidelines”, un documento strategico che racchiude i principi fondamentali dell’azienda, le esperienze passate e gli obiettivi futuri. Questo quadro operativo guiderà la crescita dell’azienda negli anni a venire, con un focus sull’innovazione, la sostenibilità e il miglioramento continuo.

BYD e la mobilità sostenibile

Il traguardo di 10 milioni di veicoli NEV rende BYD la prima azienda al mondo a raggiungere questo risultato, confermando la sua posizione di leadership nel settore. Attraverso il continuo sviluppo di tecnologie avanzate e un approccio focalizzato sulla sostenibilità, BYD sta plasmando un futuro in cui le soluzioni di mobilità rispettano l’ambiente e migliorano la qualità della vita delle persone.

Questo traguardo assume un significato ancora più profondo nel contesto della transizione energetica globale, sottolineando come BYD rappresenti un modello per l’intera industria automobilistica.

L’“anima degli ingegneri”

Uno degli aspetti distintivi di BYD è la sua cultura ingegneristica, descritta nel libro “L’anima degli ingegneri”, scritto dal giornalista Qin Shuo. Il testo raccoglie interviste con dirigenti e dipendenti, evidenziando l’importanza delle competenze tecniche e della dedizione al progresso tecnologico come base del successo aziendale.

“La dedizione dei nostri ingegneri è il cuore pulsante di BYD,” ha affermato Wang Chuanfu, sottolineando come l’innovazione e la ricerca costante siano alla base della crescita dell’azienda.

Con 30 anni di esperienza e 10 milioni di veicoli NEV prodotti, BYD si conferma un punto di riferimento globale per la mobilità sostenibile. L’azienda, grazie a una visione lungimirante e a ingenti investimenti in tecnologia, è destinata a rafforzare ulteriormente la sua leadership, affrontando con successo le sfide del futuro e continuando a innovare per un mondo più sostenibile.