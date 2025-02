BYD ATTO 2: il nuovo SUV elettrico compatto che rivoluziona la mobilità urbana

BYD continua la sua espansione nel mercato europeo con il debutto a Torino dell'ATTO 2, il nuovo SUV compatto 100% elettrico progettato per le esigenze della mobilità cittadina.

Forte della tecnologia all'avanguardia della casa cinese, ATTO 2 combina dimensioni contenute, un equipaggiamento tecnologico di alto livello e un prezzo competitivo, rendendolo una proposta attraente per chi cerca un'auto elettrica agile e intelligente senza compromessi sul comfort e la sicurezza.

Un SUV compatto con ambizioni da leader

Con una lunghezza di 4.310 mm, una larghezza di 1.830 mm e un'altezza di 1.675 mm, BYD ATTO 2 si posiziona strategicamente nel segmento B dei SUV elettrici, rispondendo alle esigenze di chi vuole un'auto spaziosa ma maneggevole per le strade urbane. Il passo di 2.620 mm garantisce un abitacolo confortevole e ben sfruttato, con interni di qualità e soluzioni intelligenti per il massimo del comfort e della praticità.

Il design moderno ed elegante si distingue per le linee fluide, i fari LED full-width e gli elementi aerodinamici studiati per migliorare l'efficienza energetica. La firma luminosa posteriore a "nodo cinese" richiama il simbolo dell'infinito, rafforzando il legame con la cultura e l'innovazione cinese di BYD.

Interni premium e tecnologia avanzata

L'abitacolo di ATTO 2 riflette l'attenzione di BYD per il design e la tecnologia. Materiali di qualità e superfici soft-touch creano un ambiente accogliente, mentre la plancia minimalista ospita un sistema di infotainment con touchscreen rotabile da 10,1 pollici (12,8 pollici nella versione Boost), compatibile con Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless.

Il SUV include un pannello strumenti digitale da 8,8 pollici, un tetto panoramico di serie e un avanzato sistema di controllo vocale "Hi BYD", che consente di gestire funzioni chiave come climatizzazione, apertura finestrini e navigazione con semplici comandi vocali. Non manca la funzione di aggiornamento software Over-The-Air (OTA), per mantenere il sistema sempre al passo con le ultime innovazioni.

Un ulteriore punto di forza è la versatilità dell'abitacolo: i sedili anteriori regolabili elettricamente e la possibilità di abbattere i sedili posteriori permettono di ampliare la capacità di carico fino a 1.340 litri, rendendo ATTO 2 perfetto anche per le esigenze familiari.

Batteria Blade e costruzione Cell-to-Body: sicurezza e autonomia ottimali

BYD ATTO 2 è equipaggiato con la rinomata Batteria Blade da 45,1 kWh, che garantisce massima sicurezza e una lunga durata grazie alla tecnologia al fosfato di ferro e litio (LFP), priva di cobalto. La costruzione Cell-to-Body (CTB) integra la batteria nella struttura del veicolo, migliorando rigidità e sicurezza in caso di impatto.

L'autonomia dichiarata è di 312 km nel ciclo WLTP combinato, che salgono a 463 km in ambito urbano, rendendolo ideale per gli spostamenti quotidiani. La ricarica rapida in corrente continua (DC) da 65 kW consente di passare dal 10% all'80% in soli 37 minuti, mentre il caricatore AC trifase da 11 kW garantisce una ricarica completa in circa 5 ore e mezza.

Prestazioni brillanti e guida sicura

Il motore elettrico anteriore sviluppa 130 kW (177 CV) e 290 Nm di coppia, permettendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e una velocità massima di 160 km/h. Grazie alla piattaforma e-Platform 3.0, ATTO 2 offre un assetto bilanciato con sospensioni MacPherson anteriori e barra di torsione posteriore, garantendo comfort e reattività.

La sicurezza è un aspetto chiave, con una dotazione di assistenza alla guida completa, inclusa la frenata automatica di emergenza (AEB), il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia, il rilevamento angoli ciechi e la telecamera a 360 gradi (nella versione Boost).

Prezzi e versioni: un'offerta competitiva

BYD ATTO 2 sarà disponibile in due versioni iniziali, Active e Boost, con una terza variante Comfort prevista per la fine del 2025. I prezzi di listino partono da:

29.990 euro per la versione Active

per la versione Active 31.990 euro per la versione Boost

Grazie alla partnership con CA Auto Bank, BYD offre un’offerta di lancio esclusiva:

ATTO 2 Active a 27.900 euro

ATTO 2 Boost a 29.900 euro

È disponibile un piano di finanziamento con anticipo di 6.400 euro, 35 rate mensili da 349 euro e valore di riscatto finale di 13.129 euro (TAN fisso 7,90%, TAEG 9,44%).

Entrambi gli allestimenti includono dotazioni di serie di alto livello, come cerchi in lega da 17 pollici, fari LED, tetto panoramico, infotainment con connettività wireless, accesso keyless e Vehicle-to-Load (V2L), per alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW.

Nel corso del 2025, arriverà anche la versione Comfort, con una batteria maggiorata per un'autonomia di circa 420 km e un prezzo di listino di 35.790€. Quest'ultima offrirà anche un pad di ricarica wireless più potente, vetri oscurati posteriori e supporto lombare per il sedile del conducente.

BYD ATTO 2 è il SUV urbano elettrico perfetto?

Con un prezzo competitivo, una tecnologia avanzata e una dotazione completa, BYD ATTO 2 si posiziona come uno dei SUV elettrici più interessanti sul mercato italiano ed europeo. La combinazione di autonomia, comfort e connettività lo rende una scelta perfetta per chi cerca un'auto elettrica cittadina senza compromessi. Le prime consegne sono previste nelle prossime settimane, con un'espansione in tutta Europa nel corso del 2025.

BYD conferma così la sua strategia di crescita nel Vecchio Continente, offrendo soluzioni innovative e accessibili per la nuova mobilità elettrica.